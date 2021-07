Que faire quand un piercing se rebouche ?

Avoir un piercing, ça s’entretient ! Qu’il se trouve sur la langue, au niveau du nombril, de l’oreille, du téton, du nez, il a besoin d’un max d’attention au risque de se reboucher. Mais quand ça arrive, qu’est-ce qu’il faut faire ?

Que vous veniez de vous faire percer ou que votre piercing date d’il y a un petit moment déjà, le risque que le trou se rebouche est toujours bien présent… Même si la vitesse à laquelle il le fera ne sera évidemment pas la même d’une peau à une autre.

Comment prévenir cette problématique et surtout comment y remédier sont des questions fréquentes que l’on retrouve sur Internet. Ça vous intéresse de le savoir aussi ? Alors parlons-en !

Combien de temps met le trou d’un piercing pour se reboucher ?

Un piercing qui se rebouche, ça arrive souvent, très souvent même. La vitesse à laquelle ça se produit peut varier de quelques heures, à quelques jours et même quelques années selon les cas. Selon la perceuse Kookie Lynn interviewée par Allure :

« Ça varie d’un corps à l’autre — et même d’un piercing à l’autre. D’une manière générale, plus un piercing est ancien et établi, plus il faudra du temps pour qu’il puisse se refermer et guérir. »

Chez certaines personnes qui viennent de se faire percer, il suffirait donc de seulement quelques heures à la peau pour se refermer. Pourquoi ? Car pendant la période de cicatrisation (qui dure en moyenne 6 mois), le bijou agit comme une barrière pour aider les tissus cutanés à cicatriser en formant un trou. Sauf que quand on l’enlève, la peau (qui fait tout simplement son job) se régénère pleinement pour éviter l’infection !

Du coup, très vite, on se retrouve à essayer de remettre le bijou en place mais l’épiderme fait de la résistance…

Un piercing plus vieux est généralement totalement cicatrisé. Il est donc possible de le retirer de temps à autre sans que le trou ne se rebouche. Malgré tout, il faut rester vigilante et garder en tête que ça peut arriver ; de plus, certaines zones ont tendance à vouloir se refermer systématiquement une fois que le bijou est retiré. C’est le cas de la langue par exemple.

Comment prévenir ce problème ?

De préférence en maintenant le bijou en place ! Malheureusement, ce n’est pas toujours aussi facile à dire qu’à faire. Parfois, il arrive que la peau s’infecte et que vous n’ayez d’autres choix que de retirer le bijou. Si ça vous arrive, pensez à aller demander un goujon ou une petite tige en acier inoxydable à votre perceur. Le but, selon la dermatologue Rachel Nazarian témoignant pour Allure ?

« Garder le “tunnel cicatriciel” ouvert et de ne pas traumatiser à nouveau la zone, ce qui pourrait l’amener à se fermer plus rapidement. »

Mais comment ? En insérant régulièrement cette tige (avec un peu de vaseline) dans la zone percée et en la faisant tourner pendant quelques minutes. De cette manière, le trou va rester ouvert, le temps que vous puissiez remettre votre bijou.

Rouvrir un piercing, ça se passe comment ?

Ça y est, c’est trop tard et votre trou est déjà rebouché ? Ça arrive, et ce n’est pas très grave. S’il vient à peine de se refermer, prenez une douche chaude et essayez de le replacer en désinfectant au préalable la zone ET le bijou, mais si vous voyez qu’après plusieurs tentatives vous ne parvenez pas à le réouvrir, n’insistez pas. Vous risqueriez de vous infecter ou de traumatiser la peau plus qu’elle ne l’est déjà.

Au lieu de ça, prenez rendez-vous chez votre perceur et laissez-le vous re-percer cette zone en toute sécurité ! Vous souffrirez moins et ce sera beaucoup plus rapide qu’un charcutage homemade…

