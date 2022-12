Pour Noël, offrez des parfums made in France et vegan à petit prix

Faites de Noël un festival de parfums pour vos proches. Voici une sélection de coffrets accessibles à toutes les bourses qui vont vous donner envie d’embaumer la terre entière.

Les fêtes de fin d’année sont dans quatre semaines, mais si vous souhaitez vous y retrouver dans votre budget cadeau et ne pas courir partout à la dernière minute, autant commencer à réfléchir tout de suite à de potentiels idées. Justement, voici de quoi rendre votre vie plus simple, et éviter la prise de tête : une sélection de coffrets parfum à petit prix pour toute la famille.

Évidemment, cette sélection de parfums femme, homme et enfant n’est qu’une mise en bouche de l’offre alléchante que vous aurez plaisir à découvrir sur le site Adopt. La marque est spécialiste dans la création de parfums depuis 40 ans, et propose pas moins de 170 références d’eaux de parfum pour chaque moment de la journée. Profitez d’un Noël en Or avec Adopt ! Essayer leurs parfums, c’est les adopter, et en changer selon son humeur et ses envies. Vous êtes prévenus !

Sublimissime, le coffret parfum trois en un

Pourquoi c’est une bonne idée ? Parce qu’offrir un parfum à quelqu’un n’est pas une mince affaire, il s’agit plutôt d’un cadeau personnel, et lié au goût de chaque personne. Alors, un coffret qui compile à la fois un parfum, avec le gel douche et le lait corporel assorti, c’est l’idéal.

Si l’heureuse élue n’a pas l’habitude de se parfumer, elle pourra toujours se laver et s’hydrater la peau avec plaisir. En résumé, vous êtes sûrs de faire plaisir. Par ailleurs, avec la poire en note de tête, le jasmin en note de cœur ainsi que la vanille et le marron glacé en note de fond, le parfum Sublimissime vous assure un effet exquis et addictif.

Sublimissime — Adopt — 20,95 € — eau de parfum 30 ml, gel douche 250 ml, lait corps 200 ml

Vanille bourbon, le coffret aux couleurs de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, offrez un voyage sensoriel avec ce coffret parfum collector gourmand. Si l’heureuse élue apprécie les senteurs sucrées, la vanille en note de tête et l’amande en note de cœur sauront la séduire.

Comme trois cadeaux valent mieux qu’un, le parfum est accompagné d’un gel douche parfumé et de sa fleur de bain, afin que cette douce odeur vanillée l’accompagne toute la journée, telle une signature.

Vanille bourbon collector — Adopt — eau de parfum 100 ml, gel douche 250 ml, fleur de bain

Now or never, le coffret masculin

Que ce soit pour offrir à un ami ou à un membre de votre famille, Now or never sera parfait : mêlant cannelle, bois de cèdre et géranium, le parfum Now or never offre un parfum frais, sensuel et vibrant. Le petit plus de ce cadeau ? Il contient une trousse pour y ranger son parfum et son gel douche.

Encore une fois, vous serez sûrs de faire plaisir. La personne qui recevra ce présent pourra utiliser les trois objets à sa convenance et une trousse est toujours utile.

Now or never — Adopt — 24,95 € — eau de parfum 100 ml, gel douche 250 ml, trousse

Monsieur Madame, le coffret en édition limité

Depuis 40 ans la marque Adopt a soigneusement pris le temps d’imposer son nom dans le petit monde des parfumeurs. Cela permet à la marque de pouvoir lancer des collaborations inédites, comme ici avec Monsieur Madame.

En l’occurrence, il s’agit plutôt de Madame puisque que ce coffret en édition limité contient Madame Beauté et ses notes sucrées, Madame Princesse et son odeur de séductrice et Madame Fabuleuse et ses effluves florales. De quoi habiller trois des facettes de sa personnalité sans mal. Si vous êtes fan de Monsieur Madame, sachez que ce n’est pas le seul fruit de cette collaboration…

Monsieur Madame — Adopt — 22,90 € — eau de parfum 100 ml chacune

Voici de quoi faire plaisir à toute la famille durant les fêtes sans se ruiner. La cerise sur le gâteau d’Adopt ? L’entièreté de ses créations est fabriquée en France et beaucoup d’entre elles sont même végan. Vous allez pouvoir parfumer votre quotidien et celui de vos proches sans culpabiliser.

À lire aussi : Nos familles nous harcèlent pour savoir chez qui nous allons fêter Noël, help !

Crédits : Photo de JESSICA TICOZZELLI/Pexels