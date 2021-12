Plutôt Jane ou Quinn ? Ce test vous dira quel perso de Daria vous correspond

Pour célébrer le retour à la télé française de Daria, série animée culte des années 2000, découvrez quel personnage correspond le plus à votre personnalité.

On vous en parlait il y a quelques jours : 2022 ne s’annonce peut-être pas sous les meilleurs auspices pour un paquet de raisons MAIS, on pourra malgré tout compter sur le réconfort de revoir une de nos séries préférées des années 2000… car Comedy Central va diffuser tous les épisodes des six saisons de Daria !

L’occasion de redécouvrir, ou de faire découvrir, les déprimantes et réjouissantes tribulations (c’est contradictoire, mais vous saisissez l’idée) de Daria Morgendorffer, lycéenne à Lawndale High, de sa meilleure pote Jane (cette meuf qu’on rêvait toutes d’être), de sa petite sœur l’insupportable Quinn (à qui on aurait bien tiré les couettes)…

En attendant de vous vautrer dans notre nostalgie, on vous a concocté un petit test qui sent bon les années lycée afin de découvrir quel personnage vous ressemble le plus !

Commencer le quiz ! La fille populaire du bahut… C’était vous, pardi. Vous la détestiez copieusement. Vous l’adoriez secrètement. Attends, c’était qui, déjà ? Correct ! Faux ! Continuer >> Votre cours préféré, c’était Théâtre, là où vous pouviez exprimer votre créativité. Lettres, pour étudier les grands auteurs (oui y’avait pas beaucoup d’autrices en cours et c’est bien dommage). Philo, bien au fond de la classe, pour pouvoir pioncer tranquille. EPS, pratique pour avoir des bonnes notes sans trop se fouler. Correct ! Faux ! Continuer >> L’album qui a bercé votre adolescence ? Toxicity de System Of A Down Sleeping With Ghosts de Placebo Dangeroulsy In Love de Beyoncé You Are Free de Cat Power Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous le lycée c’était… Un cauchemar Un des meilleurs moments de votre vie Un souvenir lointain un peu vague, vous avez tellement séché Une période épanouissante où vous êtes devenue vous-même Correct ! Faux ! Continuer >> L’appréhension que vous retrouviez à CHAQUE bulletin scolaire, c’est … « Se repose trop sur ces acquis » « Si vous accordiez autant d’attention à vos cours qu’à votre mascara, vous pourriez espérer atteindre la moyenne » « Excellentes notes, mais quel dommage de ne pas l’entendre davantage en classe » « Difficile d’évaluer sa marge de progression, tant elle a brillé par son absence ce trimestre » Correct ! Faux ! Continuer >> Votre crush du lycée… vous n’avez jamais osé lui parler et vous le regretter encore. vous l’avez abordé en lui empruntant son effaceur, votre meilleur move à ce jour. vous avez écrit des dizaines de poèmes torturés et très mauvais à son sujet. attendez, quel crush, qui ? Vous étiez tellement sollicitée au lycée, impossible de vous souvenir de tout le monde. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous auriez aimé avoir quelle recommandation, avant d’être précipitée dans le monde sans pitié de l’Adultat ? « Tu crois que tu vis le pire moment de ta vie ? Attends, t’as encore rien vu » « Mets des sous de côté, démaquille-toi tous les soirs, commence l’anti-rides à 25 ans » « Un échec n’est rien d’autre qu’une étape vers le succès », ou n’importe quel autre bullshit inspirationnel, ça fera l’affaire « Les choses s’arrangent avec le temps » (ça n’a l’air de rien, mais ça vaut le coup de se le rappeler de temps en temps) Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Quel personnage de Daria êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

