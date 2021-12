Lalalalalaaaa… Daria fait son retour à la télé française en 2022 !

Avis aux nostalgiques des aventures de la binoclarde la plus blasée de Lawndale High : Daria débarque sur Comedy Central à compter de janvier 2022.

« Lalalalalaaaa… »

Si, comme moi, vous avez toujours en tête le fabuleux générique de la série Daria, petit bijou MTV diffusé en France sur Canal+ pendant les années 2000, cette nouvelle devrait vous réjouir !

De quoi égayer la grille de @comedycentralfr : le retour de #Daria le dimanche matin en 2022, invisible en rediffusions depuis des années et épuisé en DVD. (VF-only probable) pic.twitter.com/xhTjqP94xP — Florian 🧐 Etcheverry (@lordofnoyze) December 8, 2021

Si vous n’avez plus moyen de visionner vos six saisons de Daria enregistrées sur VHS (comme moi), la perspective de retrouver l’égocentrique Quinn, Jack et ses lubies insupportables, mais aussi Trent et son groupe Spiral Mystik (« mais on va peut-être changer de nom… ») va vous mettre du baume au cœur.

Daria a marqué bien des ados grâce à son esprit sarcastique et sa bande-son impeccable (que l’on n’est malheureusement pas certaine de retrouver lors de la diffusion sur Comedy Central si l’on en croit les observateurs).

Daria, notre meilleur souvenir des années 2000

Son retour est quand même un petit événement, puisque les dernières nouvelles concernant Daria remontaient à l’annonce d’un spin-off avec le personnage de Jodie. Prometteur, certes… mais on attend toujours.

De quoi nous consoler et qui sait, peut-être aussi partager notre passion pour Daria Morgendorffer à celles et ceux qui n’ont pas été bercé par son innénarable voix blasée pendant les années 2000…

Rendez-vous donc chez chaque dimanche à 10h15 sur Comedy Central, à partir du mois de janvier 2022.

