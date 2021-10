Pourquoi l’iPod redevient tendance et séduit les 2000, 20 ans après sa sortie

Après Nokia qui ressort son téléphone 6310, Apple va-t-il ressortir de bons vieux iPod ? C’est ce qu’espèrent plein de jeunes à peine nés à l’époque de sa sortie. Ils les collectionnent aujourd’hui, conscients de sa dimension révolutionnaire.

De la même manière qu’en mode, on peut vouloir acheter aujourd’hui des reliques qui ont marqué notre prime jeunesse sans qu’on ait les moyens ou l’autorisation de se les offrir à l’époque (coucou le jogging peau de pêche, le haut papillon, le tube top, ou encore les bottines No Name et les baskets Buffalo), certaines personnes ont une démarche similaire côté technologie.

Ainsi, le média Dazed vient de remarquer une résurgence de popularité de l’iPod chez les vingtenaires. Comprendre : oui, c’est déjà vintage ! Et si ça vous surprend, c’est que vous n’êtes plus si jeunes (et moi non plus d’ailleurs)…

Le bon vieil iPod revient en force, porté par la tendance Y2K

Appareil iconique d’Apple, ce baladeur numérique de musique au format MP3 est officiellement sorti le 23 octobre 2001. Et c’était une révolution pour les gens qui devaient jusqu’alors s’encombrer avec un Walkman pour écouter des cassettes, puis d’un lecteur CD portable ou d’un lecteur MP3 souvent peu performant.

Forcément, cet accessoire phare des années 2000 qui vient de fêter ses 20 ans revient aujourd’hui dans la lumière, porté par la tendance Y2K.

20 ANS DE L'iPOD. Dans les années 2000, la télévision était émerveillée de découvrir ces petites machines qui permettaient de ne plus s'encombrer de CDs. pic.twitter.com/nl84Xv3pr8 — Ina.fr (@Inafr_officiel) October 23, 2021

Si des anonymes et des personnalités continuent d’utiliser des iPods, beaucoup de jeunes en adoptent actuellement de première ou de seconde main, remarque ainsi le média britannique pointu de mode Dazed.

Les arguments de l’iPod pour séduire la jeunesse des années 2020

Plusieurs pistes peuvent expliquer cette démarche.

D’abord, la volonté de chérir une musique personnellement sélectionnée, plutôt que l’offre infinie, pouvant sembler submergeante, des plateformes de streaming musical en train de devenir hégémoniques.

C’est aussi une façon de pouvoir écouter de la musique sans avoir besoin d’être en ligne pour autant : de quoi s’offrir un sentiment de déconnexion, beaucoup moins polluant que le streaming perpétuel. Cela nous rappelle aussi la durée de vie ridicule de la plupart des smartphones d’aujourd’hui, comparée à celles des lecteurs MP3 d’hier !

Contrairement aux téléphones toujours plus impossibles à réparer, les iPods ont l’avantage de difficilement se casser et même d’être réparables par soi-même ou en boutique spécialisée sans coûter un bras.

Et je ne vous parle même pas de la praticité inestimable d’avoir des écouteurs filaires (si tendance, selon Vogue…), simples, basiques, qui n’ont pas besoin d’être rechargés, et se prêtent de façon si romantique à l’écoute de musique à deux.

the way lily ate this look up pic.twitter.com/lrqLhrtZ06 — High End Homo (@highendhomo) October 25, 2021 Lily-Rose Depp, avec des écouteurs filaires ✨tendance✨, et peut-être même un iPod pour compléter son allure #Y2K, le nouveau vintage.

Iconique, coloré, et dérivé à l’infini, l’iPod se prête à être collectionné

En somme, ça fait beaucoup de bonnes raisons de s’adonner aux bons vieux baladeurs numériques, d’autant qu’ils se prêtent beaucoup plus à la mise en scène du fait qu’on écoute de la musique.

Ils sont bien plus photogénique qu’un gros plan de smartphone bourrés de notifications — d’autant qu’ils se déclinent dans plusieurs modèles, générations, et couleurs, ce qui les rend particulièrement collectionnables.

Un peu comme d’autres collectionnent des disques vinyles, finalement : parfois parce que ce sont des mélomanes, parfois aussi un peu parce que ça fait joli dans la déco et sur Instagram…

Voir cette publication sur Instagram Non, cette photo ne vient pas tout droit d’un vieux Skyblog mais bien d’une publication Instagram de fin 2021.

Autre signe du caractère révolutionnaire de l’iPod : c’est en référence à son nom qu’on doit la création du terme de podcast par le journaliste tech Ben Hammersley dans le Guardian en 2004 ! Révolutionnaire, je vous dis.

La tendance Y2K ou le moment de revendre du vieux à prix d’or

Bref, c’est donc une création historique qui vient de fêter ses 20 ans, mais n’a pas pris une ride. Pourtant, à l’heure actuelle, Apple ne commercialise encore que l’iPod Touch de septième génération.

Apple vend aujourd’hui des iPods Touch à partir de 249€.

Mais beaucoup de fans espèrent que la marque à la pomme sorte prochainement une édition anniversaire des iconiques modèles Nano, Shuffle, Mini, et de l’originelle brique grise. Un peu comme Nokia qui vient de ressortir son téléphone 6310, flairant le filon de la nostalgie des années 2000 qui permet de (re)vendre du vieux à prix d’or.

D’ailleurs, si vous avez un vieil iPod dans vos tiroirs en état de marche dont vous ne vous servez plus, c’est le moment de le vendre facilement sur des sites de seconde main. Je dis ça, je dis rien.

Comme aurait pu le dire le chimiste Antoine Laurent de Lavoisier sur les cycles de tendances, en mode aussi : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et tout se revend sur Vinted avec le hashtag #Y2K ?

Crédit photo de Une : pub iconique de l’iPod originel © Apple.