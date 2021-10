Quand la mode redécouvre les écouteurs filaires, ça donne des sujets lunaires

Si la mode a l’habitude d’ériger n’importe quoi en tendance, celle des écouteurs filaires peut paraître absurdement drôle… Mais se mêle au mépris de classe.

Tout a commencé par un article du Vogue étatsunien datant du 16 octobre 2019, titré : Oubliez les AirPods – Bella Hadid ramène les humbles écouteurs filaires.

Vogue s’exstasie devant le « retour à la mode » des écouteurs filaires

Venant de cette bible de la mode centré sur le luxe, ce qui aurait pu n’être qu’une blague provocatrice n’en est pas une : l’article s’épanche, avec un peu de second degré quand même, sur combien la mannequin parmi les plus en vues du moment ferait un choix mode, voire politique, hautement délibéré en osant porter publiquement des écouteurs avec un fil.

« Bella Hadid ne se soucie pas de ces AirPods sans fil, semblant venus [du film de science-fiction] de Gattaca, ni les originaux ni la dernière version Pro à suppression de bruit. Le mannequin l’a clairement indiqué hier alors qu’elle sortait de l’aéroport international de la Nouvelle-Orléans. »

Capture d’écran du site Vogue.com

S’ensuit, noir sur blanc une série de calculs de la part de la journaliste qui voit une preuve d’humilité ultime dans le fait de porter des écouteurs filaires cinq à huit fois moins chers que les dernières versions d’Airpods d’Apple.

Après quelques hypothèses pour comprendre la top qui a opté pour des écouteurs à fil, Vogue retient surtout ce qu’il appelle désormais du « lo-fi chic » et tranche :

« Quelle que soit la raison, le choix de Bella Hadid d’afficher ces fils classiques est étrangement luxueux. Cela suggère qu’elle ne peut pas se donner la peine de suivre les dernières technologies et préfère les choses les plus simples de la vie, ce qui est, assez curieusement, la véritable mesure du succès. »

Forcément, autant d’engouement pour un accessoire aussi basique a suscité des moqueries sur les réseaux et d’autres médias, comme le DailyMail.

Voir cette publication sur Instagram La journaliste du Vogue US affiche sur son propre compte Instagram l’article du DailyMail se moquant d’elle.

Vogue persiste et signe : les écouteurs filaires, c’est une tendance

Qu’à cela ne tienne, la journaliste persiste et signe deux ans plus tard, un autre article le 30 septembre 2021, avec un nouvel argument de poids : Dua Lipa. Dans des photos postées sur son Instagram la veille, la chanteuse porte des écouteurs filaires emmêlés dans son collier.

Il n’en fallait pas plus pour que la journaliste titre sur Vogue : Dua Lipa s’accessoirise astucieusement avec des écouteurs filaires.

Et voilà qu’elle en rajoute une troisième couche le 6 octobre 2021 avec un article listant des liens vers des écouteurs filaires comme s’il s’agissait de l’accessoire le plus original du moment !

Et ça continue : TikTok s’emmêle à son tour dans cette histoire d’écouteurs filaires. Plusieurs internautes s’y sont interrogés sur le fait que des célébrités telles que Lily-Rose Depp, Zoë Kravitz, et Bella Hadid portent des écouteurs filaires et se demandent cela pouvait être considérés comme une tendance mode.

Cette vidéo de @thedigfairy a en particulier marqué les esprits et vient de dépasser les 1,2 millions de vues. La tiktokeuse y voit une performance de mise en scène de soi en train d’écouter de la musique et une possible résurgence de l’esthétique Tumblr.

Dans un trait d’esprit, elle ironise aussi :

« On adore quand les célébrités agissent comme d’humbles passants. »

Vogue, aveugle à son propre mépris de classe ?

Venant d’une utilisatrice TikTok lambda, c’est relativement drôle. De Vogue, c’est autrement plus gênant, puisqu’on ne peut s’empêcher de lire du mépris de classe dans cet enthousiasme autour des « modestes écouteurs filaires ».

Même si les articles de ce prestigieux magazine sur la question font preuve de second degré, c’est parce qu’ils émanent de sa position de bible du luxe pour personnes super-riches que cela passe difficilement. Comme si toutes personnes utilisant des écouteurs peu chers le faisaient volontairement par minimalisme ou goût du vintage…

Ode aux écouteurs filaires et leur praticité inégalable

Faut-il le rappeler : les modèles sans fil (dont les prix débutent généralement au-dessus de la centaine d’euros) sont hors de prix pour énormément de monde. Même ceux filaires autour de 20€ comme chez Apple représente une somme qui mérite réflexion pour beaucoup de gens.

Ecouteurs EarPods avec mini-jack 3.5 mm, Apple, 22,99€.

Mais surtout, c’est quand même sacrément pratique, un fil, en fait, même s’il s’emmêle parfois ! (OK, souvent.) (Bon, tout le temps.)

Le fil évite de perdre ses écouteurs trop facilement, dispense de batterie, et donc d’avoir à garder toujours sur soi le boîtier de rangement, lui aussi si facile à égarer. Cela facilite également le passage d’un téléphone à un ordi ou un autre outil.

Même les célébrités doivent reconnaître tous ces avantages pratiques !

Performer des habitudes de vie modestes en tendances pour classes supérieures

Cette histoire en dit long sur l’absurdité de ce que l’industrie de la mode peut considérer comme une tendance ou non. Y compris dans ses dimensions les plus classistes : quand des habitudes de vie simples de classes modestes sont soudainement récupérés par les plus aisés comme étant le comble du chic…

Ne dites plus : avoir quelques vêtements parce qu’on n’a pas forcément le budget ni l’envie d’en avoir quatre tonnes, dites « capsule wardrobe ». On ne court plus les fripes par nécessité, mais par amour du vintage. On ne fait pas une grosse marmite de bouffe pour la semaine parce qu’on n’a pas le temps, mais du « batch cooking ». Si vous n’avez ni le temps, ni l’argent, ni l’envie de vous maquiller au quotidien, vous pouvez maintenant en faire un statement de « no make-up look ».

Et si vous vous trimballez depuis des années des écouteurs filaires, vous pouvez maintenant dire que cela répond à la tendance « lo-fi chic », portée par Bella Hadid et Lily-Rose Depp, voyons.

Today I traded out my airpods for my old wired headphones to give myself a lily rose depp look while walking around campus 😴 — Ru the Prince$$ of Nazareth (@pinkgasolin3) August 24, 2021 Une internaute ironise sur Twitter : « Aujourd’hui, j’ai troqué mes airpods contre mes vieux écouteurs filaires pour me donner un look de Lily-Rose Depp en me promenant sur le campus 😴 »

Ces pratiques complètement banales, ordinaires, ignorées, voire méprisées par les classes populaires invisibilisées au quotidien peuvent ainsi devenir quasi du jour au lendemain des « tendances » pour les plus aisées. Et ce, précisément parce que ces dernières ont largement le choix, le temps et l’argent de faire autrement — soit autant de privilèges de classe.

En tendant finalement l’oreille vers la « tendance mode » des écouteurs filaires, on peut en fait entendre une performance de classe qui se croit inaudible.

À lire aussi : Comment TikTok accélère le jeu de dupes des tendances mode

Crédit photo de Une : pexels-andrea-piacquadio-813940