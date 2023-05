Jane Fonda : « Il voulait voir à quoi ressemblaient mes orgasmes »

Invitée sur le plateau de Watch What Happens live! mardi 16 mai, l’actrice américaine Jane Fonda a partagé les avances graveleuses du réalisateur français René Clément, connu notamment pour son film Plein Soleil.

Tous les yeux sont actuellement rivés sur le cinéma français. Alors que s’est ouvert mardi 16 mai le festival de Cannes, marqué par la lettre ouverte d’Adèle Haenel, et la tribune dans Libération de 123 actrices dénonçant un milieu complaisant avec les « hommes et femmes qui agressent », la prolifique Jane Fonda s’est confié sur le plateau du talk-show Watch what happens live! à propos du cinéaste français René Clément.

« Il voulait savoir à quoi ressemblent mes orgasmes »

Dans une séquence question-réponse, l’animateur Andy Cohen lui a demandé de nommer « un homme à Hollywood qui l’aurait draguée, mais dont elle aurait refusé les avances ». L’actrice et productrice, connue pour ses prises de positions féministes, notamment sur la place des femmes dans l’industrie cinématographique, a alors raconté que René Clément lui avait proposé de coucher avec elle. C’était lors du tournage du film Les Félins, en 1964, dont elle partageait l’affiche avec Alain Delon. Elle avait alors 27 ans et lui 51 :

Il a dit qu’il voulait coucher avec moi parce que mon personnage devait avoir un orgasme dans le film, et qu’il avait donc besoin de voir à quoi ressemblaient mes orgasmes. Comme il l’a dit en français, j’ai fait semblant de ne pas comprendre.

Face aux bafouillements d’Andy Cohen, Jane Fonda n’a pas tardé à rajouter : « J’ai plein d’histoires pour toi, mais on n’a pas le temps ». Une allusion lourde de sens.

