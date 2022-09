Jane Fonda rend public son cancer afin de sensibiliser à la lutte pour le climat

Bientôt âgée de 85 ans, Jane Fonda vient de rendre public un inquiétant diagnostic le 2 septembre 2022. Sur Instagram, l’actrice a ainsi expliqué sur Instagram être atteinte d’un cancer lymphatique :

« J’ai reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien et j’ai commencé des traitements de chimiothérapie.

Consciente de l’impact médiatique qu’aurait son annonce, Jane Fonda en a profité pour mettre sa notoriété au service de son activisme, comme à son habitude. La légende vivante du petit et grand écran poursuit ainsi :

« J’ai aussi de la chance car j’ai une assurance maladie et j’ai accès aux meilleurs médecins et traitements. Je me rends compte, et c’est douloureux, que je suis privilégiée là-dedans. Presque toutes les familles américaines ont dû faire face à un cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop de personnes n’ont pas accès aux soins de santé de qualité que je reçois et ce n’est pas juste.

Nous devons également parler beaucoup plus, non seulement des remèdes, mais aussi des causes afin de pouvoir les éliminer. Par exemple, les gens doivent savoir que les combustibles fossiles causent le cancer. Il en va de même pour les pesticides, dont beaucoup sont à base de combustibles fossiles, comme le mien.

Je suis en chimio depuis 6 mois et je gère assez bien les traitements et, croyez-moi, je ne laisserai rien de tout cela interférer avec mon activisme climatique. »