Le sac-cadeaux des Oscars n’a aucun sens et coûte 80 SMIC

Comme Jessica Chastain avec son Oscar de la Meilleure actrice pour The Eyes of Tammy Faye ou Will Smith avec celui du meilleur acteur pour La Méthode Williams, les stars remportent plein de cadeaux farfelus allant avec la statuette.

Tout le monde ne le sait pas forcément, mais hormis une statuette qu’on peut transformer en presse-papier, tout un lot de cadeaux va avec le fait de remporter un Oscar.

Que gagnent vraiment les stars avec leur Oscar en 2022 ?

Depuis une vingtaine d’années maintenant, c’est l’agence de marketing Distinctive Assets qui s’en occupe.

Pour cette édition 2022, la valeur du lot de cadeaux des personnes lauréates d’un Oscar s’élève à environ 137.000 dollars (près de 124.000 euros). Pour vous donner un ordre d’idée, avec le SMIC qui s’élève en France en 2022 à 1539€, c’est comme si les célébrités remportaient la valeur de 80 SMIC d’un coup.

Le DailyMail vient de s’amuser à faire un récapitulatif des présents en question, et certains s’avèrent particulièrement farfelus.

Devenir Lord et Lady en Écosse

Parmi les trouvailles les plus étonnantes se trouvent des parcelles de terre en Écosse d’une valeur de 197 dollars par pied carré (soit 178€ par 0,09 mètre carré). Mais pas n’importe quel lopin, non : dans une partie des Highlands écossais qui permet aux personnes bénéficiaires d’accéder au titre de Lords et Ladies of Glencoe ! Si la dimension de la parcelle n’a pas été révélée publiquement, peu suffit à obtenir un certificat de propriété et donc le titre de noblesse qui va avec.

Dans la même veine écossaise, les personnes fraîchement oscarisées ont également remporté un séjour dans un château écossais du 17e siècle. Et ce n’est pas juste une nuit dans une chambre, non, mais la privatisation de l’ensemble du Turin Castle, devenu un hôtel cinq étoiles, afin de pouvoir y faire la java dans ses 10 chambres pendant trois nuits.

Prix sur demande, évidemment.

De la médecine et chirurgie esthétique + un an de fond de teint

Au rayon beauté, stars hollywoodiennes oblige, ce sont 10.000 dollars d’actes de médecine esthétique que les oscarisées remportent aussi. Ce, auprès du docteur Konstantin Vasyukevich, dans sa clinique de l’Upper East Side où il propose botox, resurfaçage de la peau au laser, et autres injections d’acide hyaluronique.

Et puis au cas où la médecine esthétique ne suffirait pas, les oscarisées remportent également un bon pour une liposuccion, entre 9500 dollars et 15.000 dollars (entre 8600 et 13560€). C’est la clinique floridienne de chirurgie esthétique Art Lipo qui promet de resculpter le corps, plutôt que de se contenter d’aspirer de la graisse.

Toujours au rayon beauté, les personnes récompensées d’un Academy Awards gagnent un an de fond de teint Oxygenetix. Au prix de 59 dollars le flacon (environ 53 euros), ce produit prétend augmenter l’absorption d’oxygène de la peau pour accélérer le processus de cicatrisation et encourager la régénération du collagène et la croissance du tissu conjonctif. Une formule composée par des médecins pour être utilisé tel un soin post-opération (de chirurgie ou médecine esthétique, par exemple).

De l’huile d’olive infusée d’or

Au rayon culinaire, les oscarisées reçoivent plusieurs mets et condiments de luxe, dont de l’huile d’olive infusée d’or. Cette dernière provient de la marque grecque Ariti, qui exploite des oliveraies vieilles de plus de 500 ans, qu’elle mélange à des flocons d’or comestibles. Le tout embouteillé dans un flacon de luxe, dont le prix est sur demande, évidemment.

Des séances de coaching de vie et des travaux immobiliers gratos

On pourrait se dire qu’après un Oscar, on a plutôt bien réussi sa carrière, mais au cas où, les personnes lauréates obtiennent plusieurs séances de coaching de vie. Pour s’y coller, c’est l’experte autoproclamée en guérison et bien-être holistique Kayote Joseph, qui a l’air d’avoir 12 ans et demi mais prétend quand même pouvoir vous apprendre la vie. À 700 dollars la séance.

Les récipiendaires d’un Academy Awards empoche aussi une gestion de projet de travaux immobiliers gratuite. C’est Maison Construction (en français dans le texte, oui, oui, le comble du chic aux États-Unis, que voulez-vous), entreprise basée à Los Angeles et spécialisée dans les demeures de luxe, qui offre cette prestation.

Bref, le lot de récompenses qui va avec un Oscar s’avère beaucoup plus varié que le panier de chocolats offert par nos petites entreprises en fin d’année. Et donne une nouvelle idée d’à quel point tout ce petit monde est hors-sol par rapport à nous, pauvres mortelles…

Crédit photo de Une : Captures d’écran Instagram de la styliste de Jessica Chastain, @elizabethstewart1