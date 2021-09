TEST : quel nouveau personnage de The L Word : Generation Q êtes-vous ?

« Talking, laughing, loving, breathing… » eeeeeet faire des tests pour savoir si on est une Finley qui s’ignore ou une Gigi assumée…

On est à mi-parcours de cette saison 2 de The L Word : Generation Q (disponible sur Canal+) et on espère que vous profitez bien de votre lot de dramas et de rebondissements hebdomadaires.

Vous êtes plutôt la briseuse de cœur qui trempe sa cuillère dans tous les pots ou le cœur d’artichaut qui se fait rouler dessus par le tracteur de l’amour ?

Un seul moyen de le savoir : notre test sur le reboot de la série The L Word…

Commencer le quiz ! Vous vous faites larguer… L’affront est total, d’habitude, c’est vous qui êtes à l’origine de la rupture. Vous êtes prête à tout pour reconquérir l’autre, vous ne vous laisserez pas abattre. C’est l’histoire de votre vie, une longue succession de largages et de plantages. Vous pleurez toutes les larmes de votre corps au fond de votre lit, convaincue que plus jamais vous ne serez heureuse. Correct ! Faux ! Continuer >> Quand quelqu’un vous plait… Vous le lui faites comprendre de la manière la moins subtile qui soit. Vous faites des blagues. Vous ne dites RIEN. RIEN. DU. TOUT. Elle finira bien par s’en rendre compte. Non ? Vous sortez le grand jeu et lui montrez que vous êtes une personne très romantique. Correct ! Faux ! Continuer >> Votre plus grand défaut ? Vous vous laissez toujours marcher sur les pieds. Vous êtes trop sentimentale, et vous savez que ça vous perdra. Vous êtes impulsive, vous agissez d’abord et réfléchissez ensuite. Vous ne savez pas mentir (d’où ce n’est pas un défaut ?) Correct ! Faux ! Continuer >> Votre meilleure pote sort avec votre ex, comment réagissez-vous ? En même temps, votre meilleure pote est AUSSI votre ex. Vous réalisez soudain que vous n’étiez pas vraiment passé à autre chose, et le seum vous assaille. Vous êtes ravie que deux personnes de votre entourage s’entendent si bien, vous leur souhaitez le meilleur (votre discours pour le mariage est déjà prêt). Vous ne l’aviez pas vu venir et ça vous fait un petit choc, mais vous vous en remettrez. Correct ! Faux ! Continuer >> Vous allez à une soirée où vous êtes sûre de croiser votre ex… Vous allez pouvoir lancer cette conversation que vous n’avez jamais pu avoir. Vous allez dragouiller tous les convives juste sous son nez, ça lui fera les pieds. Vous n’êtes pas prête, vous n’avez jamais fait le deuil de la relation, demi-tour direct ! Ah tiens, chouette, ça fait longtemps, ça vous fait plaisir de pouvoir revoir cette personne. Correct ! Faux ! Continuer >> C’est votre anniversaire… Vous êtes la reine de la journée, tout le monde est à vos pieds. Vous aviez presque oublié, vous vous en fichez un peu. Vous espérez secrètement qu’on vous organise une fête surprise (et ça n’arrive jamais). Vous fêtez en petit comité, quelques potes au troquet du coin, ça suffit à votre bonheur. Correct ! Faux ! Continuer >> On dit de vous que vous êtes… Autoritaire. Marrante. Loyale. Généreuse. Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez un chien, vous seriez très certainement… Un labrador. Un lévrier. Un Saint-Bernard. Un bichon. Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST : quel nouveau personnage de « The L Word : Generation Q » êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

Crédit photo : Showtime