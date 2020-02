Playlist et découvertes musicales: qu’est-ce qu’on a écouté en janvier ?

Parce que janvier c’était le mois du froid, de la gastro et de la déprime, ces 31 jours durant, je t’ai concocté une playlist aussi riche en bonnes vibes, émotions, et pépites musicales qu’en bêta-carotène (bon ok, ça c’est faux).

La playlist du mois de janvier

Je te laisse avec mon humble sélection qui, je l’espère, saura répondre à d’éventuelles pénuries musicales et toucher ton petit cœur et tes oreilles comme elle l’a fait pour moi.

Au programme, le dernier titre de la douce Pomme, une pépite signée Oklou et Flavien Berger, du rap moderne et du rap moins moderne, une pincée de pop, de l’électro, un titre yéyé, la rapeuse Awkwafina que j’ai découverte en ce début d’année et quelques morceaux qui me donnent envie de me remettre à la danse. Bref, un concentré de kiff !

Écoute la playlist sur Soundsgood, Spotify, YouTube, Deezer ou SoundCloud .

Les découvertes du mois de janvier

Ce premier mois de l’année a été riche de belles découvertes.

Entre grands come backs, premiers EP, annonces d’albums, je ne savais plus où donner de la tête et tant mieux parce que ça me fait plein de belles choses à te présenter en plus de cette playlist !

Yseult et Malory avec Morceaux de toi

Si tu suis la rubrique musique de madmoiZelle de près, je n’ai plus à te présenter Yseult que l’on suit depuis un bout de temps. Mais ce Malory, qui est-ce ?

En fait, tu le connais sûrement et depuis un bout de temps, sous le nom de Yohann Malory, un chanteur des années 2010 que l’on a un peu oublié depuis.

À l’époque, j’étais particulièrement fan de sa chanson «Entre toi et moi » :

Si pendant plusieurs années il n’avait plus sorti de titres, il n’a pourtant jamais arrêté de travailler dans la musique, surtout pour les autres puisqu’il a composé pour des artistes comme Louane, Lea Paci, Matt Pokora ou plus récemment sur un titre que j’adore : Lola à l’eau de Lola Le Lann.

Quand on m’a annoncé une collab entre Yseult (mon crush de 2020) et Malory (mon crush de 2010), ma curiosité a tout de suite été piquée et je n’ai pas été déçue !

Malory vient de sortir sa première mixtape, Metropole Blues, un projet riche de 11 titres, entre pop, rap, funk aux sonorités tropicales, parfaites pour affronter l’hiver avec un peu de soleil dans les oreilles.

Il a notamment collaboré avec le rapeur S.Pri Noir ou encore la chanteuse Claire Laffut sur certains morceaux.

Le nouvel album de Kid Francescoli

Autre bonne nouvelle, Kid Francescoli, un artiste électro marseillais est de retour avec un nouvel album, Lovers !

Le premier extrait éponyme de cet album (en featuring avec Nassee) est sorti au début de l’automne et m’avait fait miroiter par les oreilles l’idée bien tentante d’un été indien.

L’album Alive est sorti le 31 janvier et sera un super allié pour ton mois de février si tu as envie de surfer sur une vague de pop rêveuse, sensuelle, et teintée d’électro !

Lovers est donc un nom bien trouvé pour cet album pourrait bien être la bande-son parfaite de ta Saint-Valentin !

Joanna et un premier EP qui m’a envouté

Je ne me voyais pas finir cet article sans te parler de Joanna qui vient de sortir son premier EP teinté de sonorités RnB le 17 janvier dernier.

La jeune chanteuse s’inscrit dans une mouvance RnB et m’avais scotchée avec son premier titre Pétasse.

Dans ce titre autobiographique, la jeune chanteuse relate une agression sexuelle en explorant le point de vue de son agresseur qui lui explique que c’est de sa faute.

Ce titre est très fort de par son contexte mais aussi grâce au sentiment de vide puis de rage intérieure que l’artiste arrive à nous communiquer au fur et à mesure du morceau.

Elle a aussi choisi de réaliser le clip de Pétasse elle-même pour montrer toute la violence d’une scène de viol.

Si Joanna a voulu partager son traumatisme en musique, c’est aussi pour montrer que ce qui lui est arrivé est malheureusement loin d’être un cas isolé et qu’il faut que ça cesse.

Je veux montrer la violence d’un acte malheureusement banal dans nos sociétés, où tout est fait pour faire culpabiliser les victimes. Ce n’est pas parce que l’on est sympa avec un homme qu’on lui appartient.

Joanna a ensuite sorti Vénus, son premier EP.

À 20 ans seulement, la jeune rennaise sait faire parler de sa musique notamment avec les titres Séduction, Oasis et Vénus qui lui ont tout de suite valu une place dans le paysage musical actuel.

Entre son sens du style et de la mode et la réalisation de ses clips, j’aime beaucoup l’esthétique que la chanteuse accorde à ses projets et qui viennent encore plus encrer son travail dans notre époque.

Joanna a tout pour marquer l’année 2020 !

Dans les bonnes nouvelles, il y a aussi Pomme qui a annoncé la sortie prochaine de la réédition de son album et… Aloïse Sauvage qui va ENFIN sortir son premier album.

J’ai eu la chance immense d’avoir pu l’écouter et je peux déjà te promettre que 50% de la playlist du mois prochain sera composée de ses titres. Déso, pas déso.

Et toi ma platine sans fil, tu comptes mettre quoi dans ta playlist ce mois-ci ?

Raconte-moi ça dans les commentaires que l’on puisse se faire une bonne grosse ratatouille musicale tous ensemble !

