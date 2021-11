Perte de poids, divorce, santé mentale : Adele se livre à coeur ouvert

Pour la sortie très attendue de son nouvel album intitulé 30, Adele s’est livrée à Oprah Winfrey sur les conditions d’écriture de ses nouveaux morceaux et sur la période très sombre qu’elle a vécue.

Vous vous rappelez de l’Interview iconique et impériale de Meghan et Harry en mars dernier ?

Si oui, vous vous souvenez sans doute du cadre somptueux de l’interview — une sorte de jardin d’Eden (la nouvelle demeure de Meghan et Harry à Montecito, en Californie) dans lequel on aimerait bien se prélasser.

Eh bien, il est temps de retourner dans un paradis similaire, pour éprouver les questionnements intimes d’Adele dans une Interview menée par Oprah Winfrey, qui a été diffusée dimanche 14 décembre sur CBS, dans le cadre de la promo de la chanteuse.

Adele se confie sur son divorce auprès d’Oprah

Née dans le quartier londonien de Tottenham en 1988, Adele a vu sa carrière exploser en 2008 grâce à 19 qui l’a propulsée en tête des charts.

Vendu à 7 millions d’exemplaires, cet opus est devenu le support aux chialades de quelques millions d’hommes et de femmes de par le monde.

La professionnelle du drama en chanson revient cette année avec un tout nouvel album intitulé 30, dont l’un des sujets centraux est son divorce.

Rien de très original, et pourtant, on est déjà conquise. Parce qu’il ne suffit à Adele que d’exister pour nous donner envie d’acheter ses albums et pleurer dessus comme si ses peines de cœur étaient les nôtres.

Alors que la chanteuse a récemment dévoilé le premier single de son album, Easy on me (dont le clip, réalisé par Xavier Dolan, culmine à plus de 154 millions de vues sur Youtube), elle a expliqué à Oprah les conditions de son divorce avec le chef d’entreprise Simon Konecki, dans un long entretien diffusé dimanche 14 novembre sur CBS :

« Ça été un processus : le processus du divorce, le processus de devenir une mère seule, le processus de ne pas voir ton enfant tous les jours — et n’était pas vraiment ce que j’avais en tête lorsque je suis devenue mère. […] Et continuer à tenir sa maison, diriger sa carrière… tant de gens savent de quoi je parle. J’ai jonglé avec tout ça, or je n’avais plus envie de le faire. Cela m’a fait mal aux pieds, de marcher à travers tout ce béton. »

C’est donc sans détours que la star britannique a mis le doigt sur ce que vivent tant de femmes chaque jour, dans leur quotidien de mère célibataire où elles doivent conjuguer leurs rôle parental et leur profession. Et bien sûr, l’écrasante majorité d’entre elles sont bien moins riches qu’Adele.

La chanteuse a déclaré qu’en dépit de son divorce compliqué, elle souhaite demeurer en bons termes avec Simon Konecki — d’ailleurs, les deux anciens époux habitent l’un en face de l’autre, comme l’a confié l’artiste pendant cette interview.

Adele parle de sa perte de poids conséquente à Oprah

Adele a récemment perdu beaucoup de poids, ce qui n’a évidemment pas manqué d’agiter le monde entier, toujours très soucieux de donner son avis sur les changements physiques de tout un chacun, surtout les femmes.

La chanteuse a expliqué à Oprah que son divorce, très douloureux, a en partie mené à cette perte de poids de 45 kilos, car il a eu de lourdes conséquences sur sa santé mentale :

« J’ai fait les crises d’angoisse les plus terrifiantes de ma vie après avoir quitté mon mariage. Elles m’ont complètement paralysée, et ça m’a vraiment perturbée, car je n’avais plus aucun contrôle sur mon corps. J’ai remarqué que je n’étais pas anxieuse lorsque j’étais à la salle de sport, alors c’est devenu mon moment à moi. »

Adele se confie sur sa solitude à Oprah

Un nouveau morceau de l’album d’Adele devrait bientôt voir le jour, avant la sortie du produit entier le 19 novembre prochain.

Ce morceau s’appelle Hold on et l’artiste l’a composé à un moment où elle ressentait fortement le poids de la solitude. Comme une manière de tenir le coup, malgré le moment très compliqué qu’elle était en train de vivre, elle a écrit.

« C’était le début d’une période très solitaire, et je ne savais pas vraiment comment m’en sortir. Quand j’ai écrit cette chanson, c’était une petite ode à moi-même, à mon ancien moi-même. C’était une manière de me dire que j’étais toujours là. »

Pour l’heure, il n’est pas encore possible de voir l’interview d’Adele dans son entièreté sur une chaine française, mais on vous tient au courant dès que l’on sait où elle sera diffusée.

En attendant, vous pourrez vous ruer sur 30 dès le 19 novembre, pour vibrer aux côtés de la grande Adele !

