De plus en plus de couples font le choix de dormir séparément. Et si le « sleep divorce » était l’avenir du couple, et le secret de sa longévite ?

Selon une enquête récente de l’American Academy of Sleep Medicine, on estime qu’un Américain sur trois dormirait régulièrement dans un lit séparé de son partenaire – une démarche appelée « sleep divorce », comprenez « divorce du sommeil ». Cette pratique séduirait un nombre grandissant personnes, et notamment des célébrités.

En effet, Cameron Diaz avait déclaré dans un podcast fin 2023 vouloir mettre fin au tabou des chambres séparées. On peut s’aimer, mais ne pas vouloir dormir ensemble, pour entretenir la flamme ou pour ne pas gêner son partenaire, à cause de ses ronflements à répétition ou bien de ses horaires décalés? Le cododo ne serait finalement pas si naturel, à en croire les spécialistes, rappelons que 37% des Français se disent insatisfaits de leur sommeil (dont 44% de femmes).

Plus bénéfique pour le couple de dormir séparés ?

Une étude de l’Université du Michigan, publiée fin 2023, avait révélé qu’il était en réalité plus bénéfique pour les couples de dormir séparément que ensemble, si l’objectif est de dormir huit heures sans interruption. « Une bonne nuit de sommeil est importante à la fois pour la santé et le bonheur. Il n’est donc pas surprenant que certains couples choisissent de dormir séparément pour leur bien-être général », avait déclaré le Dr Seema Khosla, pneumologue et porte-parole de l’American Academy of Sleep Medicine (AASM).

Quid de l’intimité ? Une chose est sûre, elle ne crée pas quand on est plongé dans un sommeil profond, mais plutôt lorsqu’on est éveillé. Le lit à part, pourrait, au contraire, permettre de raviver le désir. Mais les adversaires de cette pratique vous diront toujours qu’ils préfèrent s’endormir dans les bras de leur amoureux ou amoureuse. En France, seuls 10 % des couples feraient chambre à part, selon une étude de l’Ifop.

