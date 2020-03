La nouvelle série sur les masculinités de Léa Bordier est sortie

View this post on Instagram

Pour toi, ça signifie quoi être viril ? ⁠⠀ On donne la parole aux mecs, qui abordent les sujets autour de la place et de la représentation de l’homme dans la société. 10 épisodes, 10 thématiques ! ⁠⠀ ⁠⠀ Paroles de mecs, nouvelle série à découvrir sur francetv slash : lien en bio