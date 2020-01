Si c'est des vrais cheveux, j'aimerais juste attirer votre attention que derrière ces belles perruques/rajouts se cachent des pratiques assez douteuse pour l'obtention de ces vrais cheveux - et de plus c'est rare que ça vienne de la porte à côté (empreinte carbone etc.)Voici une vidéo qui en parle (malheureusement en anglais)Bref, il est possible de se procurer des vrais cheveux pour des perruques/des rajouts mais il faut quand même prendre le temps de se renseigner d'où ça vient - et être prêt à rétribuer correctement les personnes qui vendent leurs cheveux au lieu d'enrichir les personnes qui se servent d'elles.