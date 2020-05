Comment le harcèlement scolaire de Norman l’a forgé

Après l’enregistrement de son Histoire de Darons il y a quelques mois, on s’était donnés rendez-vous avec Norman pour mon autre podcast Histoires de Succès…

Mais la vie est passée et il était parti pour sa tournée, avant que le confinement et la pandémie ne l’annulent.

Tant qu’à être coincés chez soi, autant finalement faire cette interview, que tu peux écouter ici, ou directement sur Spotify :

Norman parle de harcèlement scolaire

On se retrouve donc autour d’une conversation en ligne pour retracer le parcours de Norman, de son enfance bercée par la musique et l’éveil artistique, en passant par le harcèlement scolaire dont il parle dans sa vidéo Draw My Life.

Il explique à quel point ces brimades l’ont poussé jusqu’à son succès actuel, sans qu’il en garde aujourd’hui de l’aigreur ou de la rancune.

Si jamais tu es ou tu as été victime de harcèlement scolaire, j’espère que l’histoire de Norman pourra t’aider, à te dire que ça s’arrange par la suite.

En attendant, sache que tu peux demander de l’aide, et qu’il y a plein d’articles à lire sur le sujet du harcèlement scolaire sur madmoiZelle.

Le parcours de Norman en interview

Avec Norman, on parle aussi de ses débuts, de la façon dont il a essuyé les plâtres en étant parmi les premiers « youtubeurs », de sa carrière dans le standup, de sa première tournée folle où il remplissait des Zénith pour jouer son spectacle…

Et de ses dernières vidéos en rapport avec le confinement tournées à la maison, où il revient aux sources.

Enfin, on parle aussi du décès de sa mère, emmenée par un cancer alors qu’il était encore tout jeune, et comment cette épreuve a forgé l’adulte — et le jeune père — qu’il est aujourd’hui.

Merci à Norman pour sa transparence et de s’être livré de la sorte à mon micro !

Les liens dont on parle dans cet épisode

