BalanceTonYoutubeur : Inthepanda accusé de corruption de mineurs, agression sexuelle et viol

Dans une longue enquête sortie ce jour sur Numerama, une vingtaine de témoins présumés accusent le youtubeur cinéma Inthepanda (de son vrai nom Victor Bonnefoy) d’agression sexuelle, de corruption de mineurs, et de viol.

« Un youtubeur influent, […] une personnalité consciente de sa notoriété, qui aurait profité de son statut pour obtenir des photos dénudées de ses abonnées et qui aurait abusé de certaines de ses partenaires sexuelles. ». C’est le portrait du youtubeur Inthepanda que dresse la longue enquête de Numerama, commencée en 2020 et publiée ce 16 décembre 2022.

Spécialisé en cinéma, le vidéaste est connu dans le paysage médiatique français pour sa chaîne YouTube aux 300 000 abonnés, sa présence dans le podcast « Pardon le cinéma » et ses collaborations avec des marques reconnues ou des festivals.

Avec une vingtaine de témoins et de victimes présumées, l’article retrace des faits graves qui auraient eu lieu entre 2014 et 2022.

Le youtubeur Inthepanda accusé de corruption de mineurs

Auprès de Numerama, 5 victimes présumées témoignent de faits glaçants, étalés sur huit ans. Les plus anciens remontent à 2014, période où le vidéaste s’entretient régulièrement avec sa communauté pendant des lives directs. Avec ses fans, parfois très jeunes, il entretient une relation de proximité et maintiendrait une ambiance sexualisée : plusieurs témoins relatent qu’il aurait eu pour habitude de réclamer des photos dénudées à son audience — majoritairement mineure — avec insistance.

Plusieurs personnes, mineures au moment des faits, racontent qu’elles lui auraient envoyé des nudes, parfois après avoir été manipulées ou soumises à une forme de pression de la part de ce youtubeur adulte qu’elles admiraient. Des connaissances de Victor Bonnefoy corroborent ces prises de parole dans l’article, racontant l’avoir vu se vanter de recevoir ce genre de photo de la part de mineures, mais aussi montrer ces photos aux personnes qui se trouvaient autour de lui.

Des accusations de viol et d’agression sexuelle

Ces demandes insistantes de nudes se seraient calmées en 2016, après la publication sur les réseaux sociaux d’une accusation de viol à son encontre. Interrogée par Numerama, la victime présumée témoigne de la manière dont Victor Bonnefoy l’aurait forcée avec brutalité à avoir un rapport sexuel avec lui.

Pourtant, après cette accusation, le youtubeur continue son parcours. Ses anciens proches témoignent de manipulation, et racontent dans l’enquête que celui-ci aurait tout fait pour discréditer le récit de sa victime présumée, et faire croire qu’elle cherchait à lui nuire.

C’est en 2022 que la situation a commencé à bouger. Depuis le mois de novembre, des communiqués de presse de SensCritique ou du podcast Pardon le cinéma ont annoncé mettre fin à leurs collaborations avec le vidéaste, dans le sillage de plusieurs témoignages l’incriminant sur Twitter. Dans le milieu du cinéma, un autre témoignage s’ébruite : celui d’une femme ayant été agressée sexuellement par Inthepanda en septembre 2022, lors d’un festival. Elle explique qu’il l’aurait embrassée sans son consentement avant d’essayer de la convaincre d’avoir des relations sexuelles avec lui, décrivant des faits passibles de cinq ans d’emprisonnement.

Interrogé par Numerama, Victor Bonnefoy, par le biais de son avocat, a répondu contester fermement « avoir commis la moindre infraction à caractère sexuel, que ce soit à l’encontre de majeur-e-s ou de mineur-e-s ».

Si à ce jour, aucune plainte n’a été déposée contre le vidéaste, les personnes ayant témoigné auprès de Numerama se disent soulagées de pouvoir être entendue. Deux ans après l’émergence du hashtag Twitter pour libérer la parole #BalanceTonYoutubeur et dix jours après la mise en garde à vue de Norman Thavaud dans le cadre d’une enquête pour viol et corruption de mineurs, on peut espérer que l’impunité cesse enfin, dans le monde fermé des youtubeurs.

Crédit photo : Capture d’écran YouTube / Inthepanda