Chantage, emprise, stealthing : plusieurs femmes livrent leur témoignage sur Norman Thavaud

Alors que la garde à vue de Norman Thavaud a été levée et que l’enquête pour viol et corruption de mineurs se poursuit, plusieurs témoignages ont été recueillis par le youtubeur Le Roi des rats.

« Il savait bien faire, dire les bonnes choses, pour faire en sorte de te culpabiliser et de te dire “peut-être que c’est ma faute, peut-être que c’est moi qui ne suis pas normale”. »

Elles sont cinq, dont Maggie Desmarais, qui avait déjà témoigné à visage découvert pour Urbania, à avoir livré leur récit au youtubeur Le Roi des Rats qui a publié une longue vidéo ce mardi 6 décembre dans la foulée de l’annonce de la garde à vue de Norman Thavaud, célèbre youtubeur pionnier de la plateforme. Il est visé par une enquête pour viol et corruption de mineurs. Selon France Info, il a été relâché, après avoir été confronté à quatre plaignantes. L’enquête se poursuit.

Norman Thavaud : que disent les témoignages ?

Ils ont été recueillis par Le Roi des Rats, qui avait déjà, en 2019, réalisé un reportage sur certains comportements de youtubeurs à l’égard de leurs abonnées. Ici, il a échangé avec plusieurs femmes qui évoquent chacune leur rencontre avec Norman Thavaud, alors que certaines étaient mineures. Plusieurs captures d’écran montrent les échanges de sms et de messages sur Snapchat qu’elles ont pu avoir avec le célèbre youtubeur, alors en pleine gloire.

Des similarités dans les témoignages sur Norman Thavaud

Si les récits sont différents et ont lieu dans différentes temporalités, on remarque des points communs. Plusieurs d’entre elles racontent comment Norman Thavaud aurait exercé du chantage pour les faire venir à lui (le plus souvent dans une chambre d’hôtel) ou les faire rester, mais aussi pour obtenir des messages ou des photos d’elles dénudées. Les pressions et la culpabilisation qu’aurait entretenues le youtubeur sont au cœur de chacun des témoignages, de sorte que les victimes sont souvent restées seules avec leurs doutes et leur honte. Plusieurs affirment que Norman Thavaud leur aurait fait des remarques dès lors qu’elles refusaient d’envoyer une photo à caractère sexuel, ou bien qu’elles refusaient d’avoir des contacts physiques avec lui, les accusant de ne pas être assez matures ou assez adultes, ou de ne pas l’aimer suffisamment.

L’une d’elles raconte par exemple la réaction qu’il aurait eu lorsqu’elle avait refusé de lui faire une fellation (« Tu m’as trop pris pour un con, mais en fait, tu ne m’aimes pas ») et avoir fini par céder à sa demande. Par la suite, elle affirme avoir été victime de stealthing, pratique qui consiste à retirer le préservatif sans avertir son ou sa partenaire pendant un rapport sexuel. Plusieurs témoins parlent de rapports sexuels violents et d’un homme qui ne tient pas compte du consentement lors de certaines pratiques.

Maggie Desmarais témoigne dans la vidéo du roi des Rats

Selon TF1, qui livre des extraits des interrogatoires, Norman Thavaud nie les accusations de Maggie Desmarais affirmant que la jeune femme « fait une fixette » sur lui et affirme ne lui avoir jamais demandé de photos. On apprend en outre que Squeezie et Cyprien Iov ont été entendus dans le cadre de l’enquête il y a quelques mois.

À lire aussi : Le Youtubeur ExperimentBoy accusé de corruption de mineurs

Crédit photo : Capture (Norman fait des vidéos)