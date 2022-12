Le youtubeur Norman Thavaud placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs

Le youtubeur star est visé par une enquête de la brigade de protection des mineurs. En 2021, une enquête d’Urbania avait déjà recueilli le témoignage d’une jeune femme accusant Norman Thavaud d’user de sa notoriété pour obtenir des messages et photos à caractère sexuel.

L’information vient d’être révélée ce lundi 5 décembre par Libération : le youtubeur Norman Thavaud a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête qui le vise pour viols et corruption de mineurs.

Le nom du comédien et créateur de la chaîne Norman fait des vidéos avait été évoqué dans le cadre de #BalanceTonYoutubeur en 2018.

Une première enquête en 2021 sur Norman Thavaud

Par la suite, le média Urbania avait enquêté et recueilli plusieurs témoignages en 2021, dont celui de Maggie Desmarais, qui témoignait que lorsqu’elle avait 16 ans (et Norman Thavaud, 30), le youtubeur l’aurait incité à envoyer des messages et des photos à caractère sexuel sur Snapchat.

« J’avais confiance en Norman, à l’époque. Je crois que la relation de confiance qui se crée, avant même que tu parles avec ton Youtubeur préféré, est déjà là parce que tu le vois chez lui dans ses vidéos, t’as l’impression de le connaître, et que c’est une bonne personne. Je pense que c’est pour ça que je lui faisais une confiance quasi aveugle. Je pensais savoir qui il était et je me suis rendu compte que je me trompais. »

Elle affirme qu’au moment des prises de parole autour de #BalanceTonYoutubeur, Norman Thavaud l’aurait recontacté lui demandant de ne pas parler de leurs échanges : « ça pourrait paraitre ambigu, avec tout ce qui se passe ».

L’affaire met en lumière le terrain propice à des rapports de manipulation et d’emprise qui peuvent advenir entre des créateurs de contenus starifiés et leur public parfois vulnérable et influençable.

Après avoir témoigné publiquement sur Instagram, elle affirme avoir reçu une trentaine de récits similaires au sien. Maggie Desmarais est l’une des six femmes qui ont été entendues dans le cadre de l’enquête sur Norman Thavaud. Selon Libération, deux d’entre elles étaient mineures au moment des faits.

À lire aussi : Le youtubeur Léo Grasset visé par une deuxième enquête, cette fois-ci pour viol

Crédit photo : Capture