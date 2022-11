Le youtubeur Léo Grasset visé par une deuxième enquête, cette fois-ci pour viol

Une première enquête pour « harcèlement sexuel » visant l’auteur de la chaîne Youtube « DirtyBiology » avait été ouverte en juillet dernier.

L’affaire Léo Grasset vient de prendre un nouveau tournant. L’AFP a confirmé une information relayée par Mediapart, indiquant que le Parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire pour viol visant le youtubeur, mardi 29 novembre. Cela fait suite à la plainte déposée le 24 novembre par Léa, une étudiante en journalisme. La jeune femme de 22 ans accuse l’animateur de la chaîne « DirtyBiology » de rapports sexuels non consentis qui auraient eu lieu dans la nuit du 1e au 2 novembre 2021. « L’impunité doit cesser », déclare-t-elle dans un tweet posté le jour de l’ouverture de l’enquête, relayant l’article de Médiapart dans lequel elle témoigne.

J’ai porté plainte contre Léo Grasset pour viol. Mon témoignage est dans cet article.



L’impunité doit cesser. https://t.co/RbIdKtdTvz — Léa Massiani (@leamassiani) November 29, 2022

Des témoignages en cascade

« Merci à toutes les femmes concernées par cette affaire. Votre courage est immense. Sans le premier article de Mediapart, je ne serais jamais sortie du silence », déclare également Léa sur Twitter. L’étudiante fait partie des femmes qui se sont confiées à Médiapart après la publication de leur enquête sur Léo Grasset, en juin dernier. L’article présentait les témoignages de 8 femmes, qui accusaient le youtubeur de 33 ans de violences psychologiques et sexuelles. L’une d’elles racontait également le viol qu’elle aurait subi en 2016. D’autres youtubeurs, tels Arnaud Gantier, de la chaîne Stupid Economics, ou encore Théo, de la chaîne Balade Mentale, à qui ces femmes se seraient confiées, avaient également témoigné dans les pages du journal pour leur apporter leur soutien.

En juillet, peu après la publication de l’enquête de Médiapart, Clothilde Chamussy a été la première à franchir le pas et à porter cette affaire devant la justice. La plainte déposée par la youtubeuse de la chaîne « Passé Sauvage » est ainsi à l’origine de l’ouverture d’une première enquête visant Léo Grasset pour « harcèlement sexuel ».

La défense du youtubeur

De son côté, le youtubeur nie en bloc toutes les accusations dont il fait l’objet. Il s’en est même défendu dans une vidéo publiée sur sa chaîne le 18 novembre dernier. 35 minutes face caméra au cours desquelles il déclare notamment : « J’ai une vie amoureuse parfois bordélique, et il m’arrive aussi de faire parfois des blagues de gros beauf mais cependant l’article dresse un portrait de moi qui est malhonnête ; il construit un personnage toxique à coups d’insinuations et de citations tronquées ». Depuis l’enquête de Médiapart, d’autres femmes ont contacté le journal pour témoigner. Si elles racontent des situations « d’emprise » et des « problèmes de respect de leur consentement » de la part de Léo Grasset, elles n’ont pas prévu de porter plainte pour le moment.

À lire aussi : Violences psychologiques : de quoi parle-t-on vraiment ?