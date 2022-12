Netflix en décembre 2022 : les nouveautés films et séries

Quoi de neuf en décembre sur Netflix ? Voici le calendrier des sorties, ainsi qu’une sélection des films et séries que l’on attend le plus !

Décembre, vacances, Noël, Netflix. Pour clore l’année en beauté, la plateforme nous livre une salve de programmes alléchants, allant de la romance torride au film d’auteur en passant par la suite de séries très attendues.

De quoi nous occuper pendant nos soirées hivernales. Zoom sur le calendrier des sorties Netflix en décembre, avec une sélection de ce que l’on attend le plus !

Les nouveaux films en décembre sur Netflix

© Madmoizelle

2 décembre : L’amant de Lady Chatterley

La noble Lady Constance Chatterley se trouve dans un mariage sans amour ni passion. Elle devient finalement intime avec le garde-chasse, Oliver Mellors, afin de tromper son ennui…

Un film de la réalisatrice française Laure de Clermont-Tonnerre, avec Emma Corrin de The Crown et Jack O’Connell.

9 décembre : Pinocchio

Le réalisateur Guillermo del Toro, primé aux Oscars, revisite le célèbre conte de Carlo Collodi sur une marionnette qui, comme par magie, prend vie pour apaiser le cœur d’un sculpteur sur bois du nom de Geppetto.

Cette épopée musicale et fantastique en stop-motion suit les aventures de l’espiègle et désobéissant Pinocchio qui cherche sa place dans le monde.

16 décembre : Bardo, fausse chronique de quelques vérités

Le réalisateur cinq fois oscarisé Alejandro G. Iñárritu nous propose une véritable expérience épique, visuellement époustouflante et immersive dans son premier long-métrage tourné au Mexique depuis Amours chiennes.

On a beaucoup trop hâte de découvrir le nouveau film du réalisateur des géniaux 21 grammes, Babel ou encore de l’impressionnant The Revenant !

23 décembre : Glass Onion : une histoire à couteaux tirés

Benoit Blanc reprend du service dans la nouvelle affaire criminelle de Rian Johnson. Dans cette aventure, l’intrépide détective se rend dans un somptueux domaine niché au cœur d’une île grecque. Que fait-il là ? Ce n’est que l’un des nombreux mystères qu’il devra résoudre.

Sur place, Benoit Blanc rencontre bientôt un groupe d’amis hétéroclite invités, comme chaque année, par le milliardaire propriétaire des lieux. Comme dans toute affaire criminelle qui se respecte, chaque personnage possède des secrets, échafaude des mensonges et cache ses intentions, devenant ainsi suspect quand l’un d’entre eux meurt soudain. Au casting, on retrouve Daniel Craig mais aussi Edward Norton et Janelle Monáe !

30 décembre : White noise

Inspiré du livre de Don DeLillo, Noah Baumbach (Marriage Story) écrit, produit et réalise un film à la fois drôle et terrifiant, poétique et absurde, classique et apocalyptique.

Avec Don Cheadle, Adam Driver & Greta Gerwig.

Les nouvelles séries en décembre sur Netflix

7 décembre : Je déteste Noël

Dans cette série italienne, une infirmière célibataire ayant menti à sa famille sur sa situation amoureuse tente désespérément de trouver l’amour avant Noël. Problème : c’est dans 24 jours !

21 décembre : Emily in Paris saison 3

Emily restera-t-elle à Paris ou repartira-t-elle à Chicago ? La jeune femme est tourmentée entre le choix d’une promotion dans les bureaux de Saviour aux États-Unis ou un travail dans la nouvelle agence de Sylvie.

Dans sa vie amoureuse, la jeune Américaine est coincée dans un triangle amoureux. Cette fois, il implique Alfie, le séduisant londonien et Gabriel, son crush de toujours…

22 décembre : Alice in Borderland saison 2

Avec des jeux encore plus meurtriers, dans un univers encore plus cruel, Arisu parviendra-t-il à revenir dans le monde réel ? Et ses sacrifices en vaudront-ils la peine ?

25 décembre : The Witcher : l’héritage du sang

C’est le cadeau de Noël des fans de The Witcher. Le spin-off de la série débarque sur Netflix et nous plonge dans un récit se déroulant 1200 ans plus tôt. Au programme : un conte 100% mystique et magique dans lequel sept guerriers bannis du monde elfique s’unissent contre une force que rien ne pouvait arrêter et qui leur avait tout pris.

Dans ce spin-off signé par Declan de Barra, scénariste de Iron Fist et The Originals, on retrouvera la superbe actrice Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) mais aussi Lenny Henry, Francesca Mills et Nathaniel Curtis

Les autres sorties Netflix en décembre

Les films et documentaires :

Troll (1er décembre)

Qala (1er décembre)

Scrooge, Un (mé)chant de Noël (2 décembre)

Robert Downey Sr., le père, le documentaire de Robert Downey Jr. (2 décembre)

Warriors of Future (2 décembre)

Livré avant Noël (6 décembre)

L’amour au point (7 décembre)

La Famille Claus 3 (7 décembre)

Une Ardente Patience (7 décembre)

En Plein Jour : Mexico à l’Heure du Crime (8 décembre)

Il Croit au Père Noël (14 décembre)

The Big 4 (15 décembre)

Cours Particuliers (16 décembre)

Un Noël Pas Si Joyeux (20 décembre)

Disconnected : The Wedding Planner (21 décembre)

Matilda, La Comédie Musicale (25 décembre)

Les séries :

JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean – Saison 1, épisodes 25-38 (1er décembre)

Toujours là pour Toi – Saison 2 – Partie 1 (2 décembre)

Hot Skull (2 décembre)

My Unorthodox Life – Saison 2 (2 décembre)

Séduction Haute Tension – Saison 4 (7 décembre)

Money Heist: Korea – Joint Economic Area – Partie 2 (9 décembre)

Guadetama : Une Aventure Oeuforique (13 décembre)

Last Chance U – Basketball – Saison 2 (13 décembre)

Ne Décrochez Pas (14 décembre)

The Recruit (16 décembre)

Paradise Police – Partie 4 (16 décembre)

The Seven Deadly Sins : Grudge of Edinburg Partie 1 (20 décembre)

I AM KILLER – Saison 4 (21 décembre)

The Circle Game – Saison 5 (28 décembre)

La Reina del Sur – Saison 3 (30 décembre)

À lire aussi : Les 12 meilleures séries à voir sur Netflix

Crédit de l’image à la Une : © Madmoizelle