Toi aussi tu connais ces périodes où t’es en dèche de musique ?

Quand tu es lassée par tous les sons, que tu n’arrives pas à renflouer tes playlists, que rien ne te parait très original ou n’arrive à te toucher…

Et bien pour moi, ce mois de novembre, ça a été TOUT L’INVERSE !

Un mois de novembre riche en découvertes musicales

J’ai toujours eu une vaste curiosité musicale et un appétit sonore quasi intarissable, mais ce mois-ci et plus que jamais, c’était la folie dans mes écouteurs !

J’ai étendu mes playlists à un tel point que j’en ai pété mes écouteurs (véridique).

Me voici pour te présenter mes pépitas musicales.

Qu’est-ce que j’ai écouté en novembre 2019 ?

J’aime beaucoup laisser trainer mes oreilles partout pour chopper des nouveaux titres à bourrer dans mon Spotify.

Recos musicales glissées dans une conversation entendue dans le métro, musique croisée dans une story Instagram, playlists de mes potes que je pille à foison, bande son de Riverdale, musiques de pubs YouTube…

Tout y passe !

Par conséquent, tu pourras retrouver de tout dans cette playlist qui en fait, n’est rien d’autre qu’une bonne ratatouille musicale.

Au programme : électro, rap, chanson française mais pas que avec des artistes dont ont t’a déjà parlé sur madmoiZelle comme Flavien Berger, Pomme, Mahalia, Nekfeu et bien d’autres…

Ce mois de novembre a été musicalement très riche pour moi.

Entre la sortie de l’album Confessions de Philippe Katerine que j’ai bien attendu, les milliers de découvertes que j’ai faites un peu partout, toutes les ré-édition d’albums, les sorties d’ep, de clip ou de titres…

Je ne savais littéralement plus où donner des oreilles !

Le concert d’Aloïse Sauvage a aussi été un gros highlight de mon mois. Je suis si heureuse d’avoir enfin pu la voir chanter, danser et tourbillonner sur scène.

La playlist du mois de novembre

Je te laisse avec mon humble sélection, qui, je l’espère saura répondre à d’éventuelles pénuries musicales et toucher ton petit cœur et tes oreilles comme elle l’a fait pour moi.

Écoute la playlist sur Soundsgood, Spotify, Deezer ou SoundCloud.

Et toi, t’as écouté quoi en novembre ?

Raconte-moi ça dans les commentaires pour faire découvrir tes pépites au monde.

