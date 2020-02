Pomme chante « Je sais pas danser », extrait de son nouvel album !

Le 15 février 2020, par Fab — Pomme a gagné l’artiste révélation de l’année aux Victoires de la Musique ce vendredi soir. Une récompense amplement méritée, même si je suis pas sûr d’être très objectif sur le talent de Claire, tant j’ai écouté en boucle Les failles. On s’est dit que c’était l’occasion de ressortir cette session acoustique <3

Le vendredi 1er novembre 2019 — L’album de Pomme est disponible, tu peux l’écouter sur les différentes plateformes en suivant ce lien. Chez mad, on souhaite une longue vie à ce petit bijou !

Le 4 octobre 2019 — Le deuxième album de Pomme, Les failles, sort dans un mois seulement !

Pour l’occasion, la chanteuse est venue jouer le titre Je sais pas danser à la rédac.

Je sais pas danser, le titre émouvant de Pomme

Déjà disponible depuis un mois, Je sais pas danser cumule plus de 600 000 vues sur YouTube.

Ce qui ne m’étonne guère. Je pense que beaucoup de gens ont pu se reconnaitre dans ce que raconte la chanson, dans une ère où le lâcher-prise et de plus en plus difficile.

Si tu n’as pas encore vu le clip, je te conseille grandement d’y jeter un œil.

Elle a également écrit un recueil de poèmes, qui est disponible à la commande sur son site officiel.

Abonne-toi aux chaînes de madmoiZelle

Et si tu t’abonnais aux chaînes de madmoiZelle ? Il y a plein de meufs cool et drôles, donc n’hésite pas à aller y jeter un coup d’œil !

À lire aussi : La merveilleuse Pomme est de retour avec « je sais pas danser »