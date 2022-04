Marre des films qui durent 2h49 ? Cette option Netflix est pour vous !

Si vous n’avez pas trois heures devant vous et que vous ne voulez pas non plus mater juste une série, Netflix a pensé à vous.

« Trois heures et quarante-sept minutes ? Mec, tu es fou ! Non, merci, je vais plutôt mater un film court comme Miss Daisy et son chauffeur, ou un short ass movie comme Bambi ». Ces paroles sont celles des rappeurs Pete Davidson, Chris Redd, Simon Rex et Gunna lors de leur passage dans Saturday Night Live, où ils se sont amusés, dans un clip parodique, à rapper sur la longueur de certains films disponibles sur la plateforme Netflix.

short movies >>>> pic.twitter.com/dLidIQh8Vi — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) April 3, 2022

Et Netflix, grand dieu des films sur internet, les a entendus.

Trouver un film de courte durée sur Netflix

La plateforme a donc mis en ligne une nouvelle catégorie où seuls des films courts sont proposés, comme Bienvenue à Zombieland, Massacre à la tronçonneuse ou encore Hôtel Transylvanie, dont la durée dépasse rarement (ou de peu) les 90 minutes.

« Non Jean-Philibert, je ne veux pas ENCORE mater Il était une fois dans l’Ouest pour la 3e fois, bois donc une tisane ! »

@Anastasia Shuraeva / Pexels

La semaine dernière déjà, nous apprenions que Netflix avait mis en place le bouton « j’adore » pour aider la plateforme à affiner un peu plus les sélections qu’elle nous propose.

Désormais, avec cette nouvelle catégorie, choisir quel film mater en rentrant le soir après une grosse journée sera encore plus facile. Ça changera un peu de Il était une fois dans l’Ouest et ses 3h47 ou encore The Batman avec ses 2h57.

Vivement qu’ils proposent aussi la livraison de pop-corns !

Crédit photo image de une : freestocks.org / Pexels