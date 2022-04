Netflix, dans sa volonté d’affiner un peu plus les algorithmes de recommandation et de proposer à ses utilisateurs et utilisatrices des sélections toujours plus pertinentes, lance une nouvelle fonctionnalité !

Depuis le lundi 11 avril, il est désormais possible d’indiquer que l’on a adoré un programme — documentaire, film ou série !

Une personnalisation maximale du profil

C’est le média Frandoid qui nous apprend que la plateforme lance une nouvelle fonctionnalité : le bouton « J’adore », par l’utilisation d’un double pouce !

Nous avions déjà le bouton « Je n’aime pas » (pouce vers le bas) et « J’aime » (pouce vers le haut) mais c’est nouvelle fonctionnalité à utiliser quand on a vraiment adoré va permettre à Netflix de comprendre avec plus de précisions vos goûts et d’affiner un peu plus les sélections.

En effet, Netflix explique « avoir appris avec le temps que l’on pouvait nuancer les goûts davantage », et affirme pouvoir proposer, avec les nouvelles fonctionnalités mises en place, « des recommandations encore plus proches de vos goûts ».

Netflix veut faire face à ses concurrents

On peut dire que la plateforme met les bouchées doubles pour garder ses abonnés et en acquérir de nouveaux, sur un marché désormais très concurentiel.

La croissance de la plateforme semble s’essouffler un peu. Selon BFMTV, qui reprend l’AFP, Netflix n’a gagné que (excusez du peu) 8,2 millions de comptes payants de septembre à décembre derniers pour finir l’année à 221 millions. Ça paraît énorme, mais le géant est de plus en plus concurrencé par d’autres plateformes de streaming, et notamment par Disney+.

Beaucoup de nouveautés chez Netflix

Pour vous recommander des contenus, Netflix avait mis en place un Top 10 des contenus les plus vus pour chaque pays. Ça donne des idées et l’on sait quel sera le sujet du lundi à la machine à café.

La plateforme a également crée « Lancer un titre », une fonctionnalité qui permet de choisir pour vous un programme de façon aléatoire. Si vous ne savez vraiment pas quoi regarder et que vous êtes assez ouvertes d’esprit, vous pouvez vous laisser tenter…

Si vous souhaitez des recommandations un peu plus affinées et pas la série sur Johnny — par exemple ! —, n’hésitez pas à lâcher vos doubles pouces !

