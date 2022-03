Netflix veut faire payer le partage de mot de passe : la fin d’une époque ?

Le géant américain en a marre que les abonnés partagent leur mot de passe et va tester des formules avec supplément dans des pays d’Amérique du Sud. Bientôt la France ? On tremble…

Normalement le partage du mot de passe du compte Netflix se fait entre les membres d’un foyer, mais personne n’est dupe, évidemment que certains le donnent à des potes ou à des personnes de leur famille.

Un supplément pour les comptes en plus

Netflix voudrait enrayer ce type de pratiques, et va tester dans plusieurs pays des suppléments pour l’ajout de profils.

Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, les abonnés devront payer une somme en plus de leur abonnement mensuel — entre deux et trois dollars — pour pouvoir ajouter deux comptes supplémentaires à leur profil.

Chengyi Long, directrice de l’innovation produits chez Netflix, a indiqué dans un communiqué que nous rapporte BFMTV :

« Nous avons toujours rendu facile aux gens qui vivent ensemble le partage de leurs comptes Netflix avec des fonctionnalités comme les profils séparés et les streams simultanés pour nos abonnements Standard et Premium. […] Si ces fonctionnalités sont extrêmement populaires, elles ont également créé une forme de confusion pour savoir quand et comment Netflix pouvait être partagé. »

Les comptes peuvent en effet être partagés entre différents foyer. C’est encore possible pour l’instant en France.

Gagner des abonnés et investir

La volonté affichée est claire : gagner plus de thune. Les personnes qui avaient accès à un compte fourni par un abonné vont devoir s’abonner s’ils veulent continuer à Netflix & Chill ou il faudra que l’abonné paie le petit supplément. Dans tous les cas, cela fera des sous en plus pour le numéro 1 du streaming.

Selon Chengyi Long, directrice de l’innovation, c’est pour continuer à pouvoir produire films et séries de qualité :

« Les comptes sont partagés entre différents foyers, ce qui affecte notre capacité à investir dans des séries et des films de qualité pour nos membres. »

La croissance de la plateforme semble s’essouffler un peu. Selon BFMTV, qui reprend l’AFP, Netflix n’a gagné que (excusez du peu) 8,2 millions de comptes payants de septembre à décembre derniers pour finir l’année à 221 millions. Ça paraît énorme, mais le géant est de plus en plus concurrencé par d’autres plateformes de streaming, et notamment par Disney+.

On aimerait bien que Netflix trouve un autre moyen de remédier à cet essoufflement que de demander aux abonnés de mettre la main au portefeuille. À voir si ces suppléments seront bientôt demandés aussi aux Françaises et Français…

