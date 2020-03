Adopte le maquillage de ton signe astro : le Bélier !

Mais arrêtez toute cette discrimination envers les béliers ! Nous ne sommes pas toutes des fonceuses enflammées prête à tout défoncer.Moi ? Être dégoûtée parce que je me retrouve pas dans mon signe astro ? Pas du tout.Sinon j'aime beaucoup les idées pour les lèvres mais les paupières sont décidément trop jaunes pour moi, j'aurais l'air d'avoir une myxomathose et cyrrhose avec tout ça et ça manque de discrétion. En revanche sur des peaux plus foncées ça doit être très sympa.