Comment porter le rouge à lèvres rouge ?

Le rouge à lèvres rouge est bien entendu un grand classique en maquillage, et pourtant j’entends régulièrement des personnes de mon entourage me dire qu’elles n’arrivent pas à le porter.

Comme cette couleur fait partie des tendances de l’automne hiver 2019, tu risques donc d’en voir partout et peut-être d’avoir envie de t’y mettre à ton tour, alors voici quelques conseils pour oser le rouge sur les lèvres !

Choisir sa teinte de rouge à lèvres rouge

Avant de te lancer dans le choix de ton rouge à lèvres rouge, essaie de savoir quelles teintes te plaisent. J’entends partout des gens désigner des rouges comme « vrai rouge », mais en réalité, il existe des dizaines de nuances différentes !

Le rouge orangé est, comme son nom l’indique, un rouge qui tire vers l’orange. Il peut être plus ou moins foncé, plus ou moins chaud, et il va généralement bien aux peaux métisses.

Le rouge bleuté est un grand classique des tapis rouges parce que son sous-ton bleu neutralise le jaune des dents. Il va à absolument tout le monde et a un côté très élégant.

Le rouge rosé, tu l’auras deviné, est un rouge qui tire sur le rose. Je le trouve très joli en hiver, avec plein de blush au niveau des joues.

De manière générale, je n’aime pas dire que telle ou telle teinte ne va pas à tel ou tel type de personne parce que selon moi, tout est une question d’habitude.

Oui, je me répète dans chaque article mais c’est pour que ça rentre dans ta tête !

En gros, dirige-toi en priorité vers les teintes qui t’attirent, plus que vers celles qui « te vont » selon telle ou telle convention. Si tu aimes la couleur dans le tube du rouge à lèvres, c’est déjà un premier pas pour que tu oses le porter !

Pour oser le rouge à lèvres rouge, vas-y progressivement

Une fois que tu sais vers quelle teinte de rouge tu as envie de te diriger, je te conseille, si tu n’as pas l’habitude de porter cette couleur, de choisir un rouge à lèvres plutôt transparent.

Celui-ci va teinter tes lèvres d’une jolie couleur, tout en les laissant transparaître, donc l’effet sera plus subtil et sans doute moins difficile à oser pour toi.

Ensuite, quand tu seras habituée à voir une couleur plus soutenue sur ta bouche, tu pourras passer à des textures plus opaques. Et c’est ainsi qu’on devient addicte au rouge à lèvres rouge…

Avec quoi porter le rouge à lèvres rouge ?

Si tu n’as jamais vraiment porté ce genre de couleur sur tes lèvres, tu te demandes sûrement comment l’accorder avec le reste de ton maquillage.

Une fois encore, fais ce qui te plaît ! Souvent, les makeup artists ont tendance à partir du principe qu’avec une bouche chargée, il vaut mieux éviter de maquiller les yeux de façon trop prononcée.

Mais moi je dis : SCREW THAT !

En vrai, si tu n’as pas l’habitude de te maquiller autant, tu peux mettre un peu de mascara pour habiller ton regard et apporter un peu d’équilibre avec le rouge à lèvres rouge.

Moi, j’aime bien faire un petit dégradé de fards marrons mats au niveau des yeux pour donner de la profondeur au regard, un peu comme celui que je réalise dans ma vidéo tuto pour un entretien d’embauche :

Mais le rouge à lèvres rouge se marie très bien avec le doré, le kaki, le rose gold, le pêche… Finalement, beaucoup de choses !

Alors, est-ce que cet article t’a donné envie de te mettre au rouge à lèvres rouge ? Ou si tu as l’habitude d’en porter, avec quoi est-ce que tu l’associes ?

