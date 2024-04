« Mal à l’aise avec la sexualité », Kirsten Dunst a refusé ce rôle avec cet acteur accusé de viols

Kirsten Dunst a récemment révélé avoir refusé de jouer le rôle d’une pom-pom girl lycéenne ayant des relations sexuelles avec Kevin Spacey. Mena Suvari, l’actrice choisie pour le rôle a quant à elle fait des révélations troublantes sur le comportement de l’acteur sur le tournage.

Voilà un bon exemple de film auréolé à l’époque (il a été couronné de l’Oscar du meilleur film), mais qui suscite un profond malaise lorsqu’on le revoit aujourd’hui.

Dans American Beauty, fable sur une famille américaine sortie en 1999, le père est joué par Kevin Spacey. Ce dernier est pris de fantasmes récurrents envers la meilleure amie de sa fille lycéenne, une jeune pom-pom girl. Le film donne à voir plusieurs scènes de sexe, émanant de l’imaginaire du père. On y voit à plusieurs reprises la jeune femme nue ou ayant des relations sexuelles avec Kevin Spacey.

Dans une interview pour Variety publiée le 3 avril, Kirsten Dunst a révélé qu’elle avait été approchée pour jouer cette pom-pom girl dans le film de Sam Mendes. Bien que cette approche n’ait pas abouti à une proposition de rôle explicite, l’actrice a révélé :

« Je ne sais pas si j’ai nécessairement refusé (…) Mais oui, je ne me sentais tout simplement pas à l’aise avec la sexualité. »

À l’époque d’American Beauty, Kevin Spacey n’était pas encore accusé d’agressions sexuelles. Les accusations renvoyaient à des faits qui auraient été commis entre 2001 et 2013, soit deux ans après la date de sortie du film.

« Étrange et inhabituel » : les révélations de l’actrice d’American Beauty

Au moment où ces accusations de viols et d’agressions sexuelles ont émergé en 2017, marquant l’un des premiers actes de #MeToo, l’actrice jouant le rôle de la pom-pom girl sexualisée dans American Beauty s’était exprimée. Dans une interview de 2021 pour People, Mena Suvari avait expliqué qu’en apprenant l’existence d’accusations à l’encontre de Spacey, elle avait immédiatement pensé à son expérience sur le tournage d’American Beauty.

Mena Suvari

L’actrice de 42 ans a déclaré qu’elle « avait fait confiance » à l’acteur tout au long du tournage. Pourtant, elle a déclaré qu’un moment particulier sur le plateau lui avait laissé un sentiment étrange. Pour préparer une scène, Kevin Spacey l’a amenée dans une pièce reculée où ils « s’allongeaient sur le lit très près l’un de l’autre » :

« Il me tenait doucement dans ses bras. C’était très paisible mais étrange et inhabituel. »

En juillet 2023, la justice londonienne a estimé que Kevin Spacey était non coupable. Mais à l’heure actuelle, il fait toujours face à d’autres accusations devant d’autres tribunaux. Ce dernier sera tout de même la tête d’affiche du thriller Peter Eight Five, qui n’a pas de date de sortie en France.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.