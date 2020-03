Aaah, le lycée. Ces heures de cours interminables passées à rêvasser en regardant par la fenêtre. Ces ragots incessants. Je t’avoue, chère lectrice, que je ne regrette pas trop ce temps-là.

C’est pour ça que, de prime abord, je n’aurais pas dit non à un petit confinement à cette époque sombre de ma vie.

Le confinement VS le lycée, une situation inédite

Blague à part, le confinement n’est pas un cadeau fait aux élèves n’aimant pas trop l’école, mais bien une nécessité pour nous protéger collectivement de l’épidémie de coronavirus.

Et les cours à distance ne sont ni faciles à mettre en place pour les profs, ni faciles à suivre pour les élèves, les mesures demandant une totale réorganisation du système dans des délais très courts.

Dès le premier jour, l’ENT (Environnement Numérique de Travail) connaissait des dysfonctionnements à cause de l’afflux de connexions.

Continuité pédagogique. Jour 1.

L'ENT ce matin. pic.twitter.com/EHZb4Kbxp2 — Petit Prof (@Petit_Prof) March 16, 2020

Pour autant, un report du bac n’est pour l’instant pas envisagé, selon le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer.

Une situation qui peut être stressante pour certains élèves, ou prise avec philosophie par d’autres, comme ma sœur en terminale, pas inquiète pour un sou pour sa réussite car au final, « tout le monde est dans le même bateau ».

Viens me raconter ton expérience du lycée à distance !

Si tu es au lycée et que tu as des anecdotes à me raconter sur ta « scolarité-confinement », tu peux m’envoyer ton témoignage par mail, jusqu’au vendredi 27 mars inclus !

Il te suffit de m’écrire à l’adresse jaifaitca[at]madmoizelle.com avec en objet « lycée et confinement ».

N’oublie pas de mentionner en quelle année de lycée tu es, en quelle filière, et si tu souhaites rester anonyme si ton témoignage est sélectionné pour une publication.

Pour t’aider à écrire, voici quelques idées de ce que tu peux me raconter :

Comment tu appréhendes le travail à distance ? Est-ce que tu es contente de ne plus avoir à aller au lycée ? Est-ce que tu es inquiète, notamment par rapport au bac ?

Comment s’organise le travail à distance dans ton lycée , quel système ont mis en place tes profs ? (ENT, cours vidéo, mails avec des devoirs à faire, utilisation d’applis pour discuter…) Ça fonctionne bien ou c’est plutôt le bordel ?

Pour l’instant, comment se passe ton travail à distance ? Est-ce que tu arrives à te motiver ou bien tu procrastines ? Est-ce que tu arrives à te concentrer avec ta famille autour ?

Ces questions sont des pistes mais raconte-moi ton expérience comme tu le sens !

Et en attendant, je te conseille de lire cet excellent guide pour étudier chez soi de Mymy, qui devrait t’être d’une grande aide si tu as du mal à bosser !