L’horoscope d’avril le plus fiable de France te révèle ton avenir

Alors, à quelle sauce seras-tu bouffée ce mois-ci ? T’inquiète, je sais tout ce qui va t’arriver car je l’ai lu dans ma boule de cristal.

Ton avenir est enfin révélé, découvre-le sans plus tarder !

Horoscope Bélier d’avril 2020

Humeur

Tu joues les héroïnes et décides de mettre des amendes à tous les clampins qui portent des masques chirurgicaux et Ffp2 dans la rue en leur criant : « à cause vous y’a pénurie bande de gnocchis ».

Travail et argent

Tu luttes pour ne pas dévaliser tous les e-shop qui tournent encore.

Mon conseil pour pallier à la situation : fais du neuf avec du vieux. Par exemple, crée de nouveaux outfits avec… tes pyjamas !

Amour

En couple, tu hésites entre quitter ta moitié ou la demander en mariage. Le confinement te rend visiblement instable.

Célibataire, tu décides de te réinscrire sur Tinder. Étonnamment, il y a beaucoup moins de relous en période confinem— eh merde, une dick pic. J’ai parlé trop vite.

Ton style vestimentaire

Horoscope Taureau d’avril 2020

Humeur

Tu profites du confinement pour adopter un potager, d’intérieur ou d’extérieur selon la capacité de ton habitat.

Tu as hâte de prendre soin de toutes ces plantules auxquelles tu donnes évidemment des prénoms mûrement réfléchis.

Attention, ma boule m’indique que cela fait d’ailleurs un moment que tu n’as pas arrosé Flamby, ta plante grasse.

Travail et argent

Tu économises pas mal ces temps-ci puisque tu décides de te mettre à cuisiner. Redécouvrir les petits plaisirs de la vie et notamment de tes papilles, tel est ton but.

Amour

En couple, tu expliques à ta moitié que tu souhaiterais qu’elle se transforme en licorne. Elle est sceptique. C’est pas beaucoup lui demander, quand même !

Célibataire, ton cœur n’appartient de toute façon qu’à Aragorn depuis 2001.

Horoscope Gémeaux d’avril 2020

Humeur

Tu es dans ton élément en confinement. Tu peux enfin te recentrer sur toi-même et méditer chaque jour.

Ouais non, en fait la médiation c’est chiant. Tu n’en peux plus d’être enfermée et prépares déjà tes potentielles vacances d’été.

Cesse cependant de remplir frénétiquement des valises en hurlant « Bali, j’arrive ! ».

Peut-être que tu devrais méditer, ça te ferait du bien. Et puis d’ailleurs, on est bien chez soi, quand même….

Travail et argent

Pk la vi

Amour

Tu t’es encore entichée d’une paire de jumeaux/jumelles. Non mais où tu les trouves ? C’est quand même assez rare comme phénomène.

Horoscope Cancer d’avril 2020

Humeur

L’eau c’est bon.

Travail et argent

Tes journées suivaient jusqu’à maintenant le schéma : métro-boulot-dodo. Désormais, c’est juste : boulot-dodo.

En conséquence, tu deviens siphonnée du bocal.

Je te prescris 5 vidéos de chiots deux fois par jour.

Amour

Seule au monde, tu n’as pas d’autre choix que de t’aimer toi. Nul.

Horoscope Lion d’avril 2020

Humeur

Où est passée ta prestance ? Ta fureur ? Ton envie de tout défoncer ? Cesse de te morfondre et reprends-toi. Tu es lion, tout de même !

Rugis, ça ira beaucoup mieux tu verras.

Travail et argent

Tu penses de plus en plus à te lancer dans une carrière de Cam girl.

Amour

En couple, ta personne attitrée te tape sur le système. Tu lui fais comprendre que si elle continue à être insup’, le confinement se fera séparément.

Célibataire, tu envoies un texto à ton ex.

Malheureuse !

Horoscope Vierge d’avril 2020

Humeur

Pour l’instant tout va bien. Le confinement t’oblige à ralentir un peu, espèce de workaholic.

Travail et argent

Confinement, oui. Cesser totalement toute activité liée au travail, tu en es incapable. Il te faut occuper ton cerveau et sentir que tu sers la communauté.

Non seulement tu bosses, mais en plus tu prends de l’avance.

Qu’est-ce qui cloche chez toi ?

Amour

En couple, vous survivez pour l’instant assez bien au confifi. En même temps, l’autre vit au Pérou.

Célibataire, tu réalises que tu plains tous les couples qui sont confinés ensemble. La vague de ruptures approche…

Horoscope Balance d’avril 2020

Humeur

Créature sociale, tu pètes un plomb si tu ne parles pas à au moins 25 personnes en visio chaque jour.

Travail et argent

C’est décidé. Après le confinement, tu te lances dans une une carrière de sirène.

Amour

Tu ne voulais pas être confinée seule alors tu passes cette période avec l’un de tes nombreux amants.

Et tu commences à penser que c’était peut-être une erreur.

En effet, la personne a complètement perdu les pédales et chante Pink Fluffy Unicorn à tue-tête toute la journée.

Horoscope Scorpion d’avril 2020

Humeur

Ça va. Heureusement qu’il y a la saga Fast and Furious pour te défouler un peu. C’est grâce à ces chefs-d’œuvres du cinéma que tu gardes la pêche et ne sombres pas dans l’alcoolisme.

Travail et argent

Tu es dans un mode qui vivra verra, carpe diem et tout ce bullshit. Tu ne fais pas de pronostics sur le futur et ne préfères pas penser à ton avenir financier.

Au pire à la fin on meurt. Et l’on redevient poussière. Et on est épousseté par un plumeau.

Eh ben ! Effectivement, continue à te hyper devant des films d’action si ça aide et évite de rester seule trop longtemps avec tes pensées…

Amour

Ta moitié te harcèle d’appels vidéos toutes les deux heures. Même à distance, tu n’en peux plus. C’est fou ce que l’humain est needy.

Tu t’auto-congratules que quelqu’un d’autre ait eu l’appartement sur lequel toi et ta moitié lorgniez. Et dire que vous étiez à ça d’emménager ensemble il y a à peine un mois…

Ton style vestimentaire

Horoscope Sagittaire d’avril 2020

Humeur

Tu te sens au top. Comme si t’avais sniffé un rail de confiance en soi. Profites-en, tu vas bientôt avoir tes règles.

Travail et argent

Tu te lances dans une carrière sur TikTok et investis Instagram à fond. Ton but à la sortie du confinement : gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux.

Tu as de l’ambition, que veux-tu que je te dise.

Amour

Célibataire, tu tombes amoureuse de ton reflet. En même temps, c’est la seule personne que tu vois tous les jours.

En couple, tu tombes aussi amoureuse de ton reflet. En même temps, tu n’en peux plus de voir la tête de ta moitié tous les jours.

Ton style vestimentaire

Horoscope Capricorne d’avril 2020

Humeur

Tu trouves habituellement ton bonheur dans la routine. Alors même si tu as dû t’habituer à ce qu’elle change, tu es maintenant confortablement installée dans la nouvelle.

Ainsi que dans ton pouf poire. Trop bien les poufs poire.

Travail et argent

Tu as l’opportunité de télétravailler et c’est tant mieux, tu aimes rester occupée et mériter tes pauses ! Ce soir, tu pourras ainsi t’abêtir devant ta télé-réalité pref’ sans te sentir coupable.

Amour

L’amour, c’est pour les faibles.

Ton style vestimentaire

Horoscope Verseau d’avril 2020

Humeur

Naturellement libre comme l’air, tu est peu à l’aise coincée entre quatre murs.

Tu trouves donc des parades : tu te fabriques des ailes en papier crépon, lances Peter Pan sur ton rétro-projecteur et, perchée sur un tabouret, tu fais genre que tu voles.

Tiens bon.

Travail et argent

Plus besoin de voir tes collègues tous les jours, ÇA c’est bon. Fini les faux-semblants.

Tout cela finit par te faire te questionner sur ton job… Ne devrais-tu pas travailler dans un lieu dans lequel tu aimes te rendre ?

Mhh. À méditer.

Amour

Bah, tu suis ? Ton keum imaginaire là, c’est Peter Pan. Ou Wendy. Ou les deux.

Horoscope Poissons d’avril 2020

Humeur

Tu profites de la situation pour être hyper créative : dessin, peinture, couture, broderie, écriture, pâte à sel… Plus rien ne t’arrê— Eh ! Arrête de manger la pâte à sel !

Je sais que c’est tentant mais bon, reprends-toi. Il ne s’agit pas de céder à toutes les pulsions humaines sous prétexte que tu es seule.

Un jour ou l’autre, il va falloir se réintégrer à la société, tu sais.

Travail et argent

Emportée par ta productivité, tu te mets à faire des plans sur la comète. Tu songes à tout envoyer bouler et à vivre de ton art.

C’est une mauvaise idée.

Amour

Tu fais enfin le premier pas avec ton crush. Après tout, tu as deux semaines pour t’en remettre et te préparer à l’affrontement.

Habile.

Ton style vestimentaire

Alors, prête à affronter ce nouveau mois ?

Graphismes par Mélody la best : suis-la sur Instagram @badass.blue