L’exposition Harry Potter débarque enfin à Paris !

Les fans du célèbre sorcier vont avoir le plaisir de replonger dans les décors cultes de Poudlard et de redécouvrir les personnages et les créatures emblématiques de la saga lors d’une visite en immersion.

La nouvelle est tombée comme un cadeau de Noël avant l’heure. L’ouverture de l’exposition Harry Potter à Paris a été confirmée. La date précise n’est pas encore connue, mais les portes devraient s’ouvrir au printemps 2023. Pour retrouver tout l’univers de J.K Rowling, il faudra se rendre à Paris Expo Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement.

Une expérience immersive

Alors que l’exposition Harry Potter a déjà ouvert à Atlanta (États-Unis) et à Vienne (Autriche), les fans français trépignaient d’impatience. Les voilà exaucés. Au programme, une expérience immersive, interactive et en itinérance, alliant décors et technologie. La visite commence par le choix de sa maison Poudlard, puis celui de sa baguette et de son patronus. Faudra-t-il placer le choixpeau sur sa tête ? Ollivander sera-t-il chargé de délivrer les précieuses baguettes ? Nul ne le sait encore.

Il sera en tout cas possible de s’asseoir dans la chaise du tendre et gigantesque Hagrid et de se glisser dans le placard sous l’escalier, de se replonger dans les moments cultes de la saga, de redécouvrir ses personnages et ses créatures emblématiques. Les amoureux de la saga Harry Potter, qui inclut le dernier ouvrage Harry Potter et l’enfant maudit, ne seront pas les seuls à se régaler, car l’exposition inclut également les éléments des Animaux Fantastiques. Le prix des billets n’a pas encore été annoncé, mais il est déjà possible de s’inscrire aux préventes. Pour le reste, c’est à qui enfourchera son Nimbus le plus vite.

