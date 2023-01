Les séries Netflix ont-elles un impact positif sur la santé sexuelle des jeunes ?

Les séries peuvent avoir un grand pouvoir d’influence sur la santé sexuelle des plus jeunes et la rendre plus positive. Pourtant, le sujet n’est pas suffisamment abordé, selon deux chercheurs ayant étudié plusieurs séries Netflix.

Comment la santé sexuelle est-elle abordée dans les séries ? Voilà l’une des questions à laquelle ont voulu répondre deux chercheurs français, Solenne Tauty et Philippe Martin dans le cadre d’une étude de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l’Institut national d’études démographiques (Ined).

Pour cela, les deux spécialistes se sont plongés… dans le catalogue des séries Netflix !

Mais au fait, la santé sexuelle, c’est quoi ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, la santé sexuelle ne désigne pas seulement l’absence de maladie ou de dysfonctionnement sexuel. En réalité, la définition donnée par l’Organisation mondiale de la Santé prend autant en compte des facteurs physiques qu’émotionnels, mentaux et sociaux en lien avec la sexualité.

La santé sexuelle est ainsi déterminée par la qualité des relations entre les individus et avec soi-même. Elle désigne des expériences sexuelles marquées par le respect, sans oppression (notamment des oppressions liées aux normes de genre) et sans violence, qui soit pratiquée en toute sécurité.

L’influence des séries

Grâce au partage d’expérience et à l’identification à des personnages, les séries peuvent avoir une influence importante sur la santé sexuelle des spectateurs, comme l’expliquent Solenne Tauty et Philippe Martin :

« Bien que le but premier soit avant tout de divertir, ces séries peuvent intégrer ce qu’on pourrait appeler des « messages de promotion de la santé sexuelle », au sens où des informations, conseils ou représentations positives pourraient amener les téléspectatrices et téléspectateurs à réfléchir sur leurs représentations, normes et comportements. »

Un thème encore peu abordé dans les séries

Mais alors, comment la santé sexuelle est-elle représentée et promue dans les séries ? L’est-elle suffisamment ?

À en croire cette enquête, pas assez. En étudiant le contenu de 65 épisodes de séries Netflix (plateforme préférée des jeunes de 15 à 24 ans), les chercheurs ont observé que sur 62 messages de promotion de la santé sexuelle, 50 étaient concentrés dans à peine deux séries. En plus, la santé sexuelle est le thème de ces deux séries (l’étude n’indique pas le nom des programmes). Les messages les plus récurrents concernaient le harcèlement et la violence sexuelle (19 %), la protection contre les infections sexuellement transmissibles (18 %) et la contraception (15 %).

Solenne Tauty et Philippe Martin ont observé que dans certains épisodes, il arrivait que « certaines informations soient incomplètes ou trompeuses. » :

« Il est possible que ces messages (…) renforcent les stigmatisations et discriminations, en dédramatisant et en rendant risibles des problèmes de santé sexuelle. Certains jeunes pourraient aussi ne pas se sentir concernés ou représentés et donc ne pas être sensibles à ce type de contenu. »

Autrement, dit, si les séries peuvent avoir un effet positif, l’effet inverse est également possible !

