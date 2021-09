Les films de la rentrée 2021 à ne pas rater, entre docus écolos, drames intimistes et blockbusters futuristes

Quels sont les films qui vous feront courir au cinéma ces prochaines semaines ? On tente d’en dresser la liste !

Boulot, métro, dodo, ça sent non seulement le réchauffé, mais aussi et surtout un peu la dep, non ? Heureusement, et avec ce « retour à la vie normale », il est désormais possible d’intercaler un resto entre métro et dodo, et carrément UN CINÉ. Le même qui nous a tant manqué pendant des mois.

Alors justement, qu’est-ce qu’on mate cette rentrée ?

Dune, de Denis Villeneuve, le 15 septembre au cinéma

Voilà LE film à côté duquel vous n’avez pas pu passer. Les affiches de Dune recouvrent en effet tous les bus, les couloirs de métro, les kiosques à journaux, et les interview de son formidable casting envahissent Internet.

Dune, c’est le tout nouveau bébé du réalisateur Denis Villeneuve, qu’on connaît pour avoir d’abord réalisé des films violents et engagés, comme Polytechnique et Incendies, avant de prendre un tournant polars avec Prisoners, Ennemy et Sicario, puis celui de la science-fiction avec les non moins réussis Premier Contact, Blade Runner 2049 et tout bientôt : Dune.

Ce long-métrage est une nouvelle lecture du roman Dune de Frank Herbert, paru en 1965. Il s’agit à ce jour de la troisième adaptation de la fiction littéraire, et on espère (sans en douter) qu’elle sera meilleure que la première, à savoir celle de David Lynch, qui a essuyé de très mauvaises critiques lors de sa sortie et qui est aujourd’hui encore considérée comme la pire production de son réalisateur.

Dune — avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac — semble être, au vu des bandes-annonces, ce qu’on fait de mieux en terme de science-fiction, et nous séduit déjà. Reste à savoir, le 15 septembre prochain, si le film tiendra ses (ambitieuses) promesses !

L’État du Texas contre Melissa, de Sabrina Van Tassel, le 15 septembre au cinéma

Depuis plus de treize ans, Melissa Lucio est dans le couloir de la mort au Texas, après avoir été accusée d’avoir tué sa fille de deux ans.

Une histoire vraie, sordide et banale de maltraitance infantile qui n’intéressait pas outre-Atlantique, jusqu’à ce que la réalisatrice franco-américaine Sabrina Van Tassel ne se penche sur le sujet et découvre un procès bâclé et des aveux arrachés à une « coupable idéale » : pauvre, racisée, mère de quatorze enfants, toxicomane et suivie par les services sociaux.

L’enquête fouillée de la journaliste a donné naissance à un documentaire haletant qui ne verse jamais dans le sensationnalisme, préférant révéler la corruption et les failles du système judiciaire américain — et de toute une société pour laquelle les gens comme Melissa Lucio ne comptent pas.

L’Origine du monde, de Laurent Lafitte, le 15 septembre au cinéma

L’Origine du monde, c’est le tout premier film de Laurent Lafitte. Censé être présenté en sélection officielle du festival de Cannes en 2020, il a finalement subi, comme tous ceux sélectionnés cette année-là, l’annulation de sa présentation, due au Covid-19.

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Sébastien Thiéry, L’Origine du monde raconte l’histoire de Jean-Louis qui réalise, en rentrant chez lui, que son coeur s’est arrêté de battre. Plus une seule pulsation dans sa poitrine, plus aucun pouls, plus rien. Pourtant, il est conscient, il parle, continue de vivre.

Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène…

Sans aucun doute l’un des films qui réjouira notre rentrée !

La voix d’Aïda, de Jasmila Zbanic, le 22 septembre au cinéma

Réalisé par Jasmila Zbanic, une cinéaste bosnienne qui en est déjà à son cinquième long-métrage, La voix d’Aïda ne fera pas exception à la règne de sa créatrice : il se déroulera en Bosnie et analysera les conséquences de la politique (violente) du pays.

Il suivra le personnage d’une modeste professeure d’anglais, Aïda, qui vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Ils sont tous sous l’eau car les habitants viennent chercher refuge dans leur camp par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe…

Tension et réalisme seront au programme, à n’en pas douter.

Bigger Than Us, de Flore Vasseur, le 22 septembre au cinéma

Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce de ce documentaire signé Flore Vasseur, on vous conseille de le faire sans plus tarder, et de vous préparer à prendre une claque.

Bigger Than Us est le premier documentaire de Flore Vasseur. Il est né d’une discussion édifiante entre la réalisatrice et son fils de sept ans, au terme de laquelle le petit garçon a encouragé sa mère à réaliser un film sur la pollution.

Notamment produit par Marion Cotillard, Bigger Than Us suit la lutte d’adolescents dans plusieurs pays pour les Droits des femmes, le climat, l’accès à l’éducation etc. Interviewés par Mélati (une jeune femme de 18 ans qui depuis l’âge de six ans combat la pollution plastique en Indonésie), Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie racontent leur guerre contre les pires fléaux de nos civilisations modernes, et proposent des solutions.

Un film dispensé comme une leçon essentielle, qui sortira sur nos écrans le 22 septembre.

Tout s’est bien passé, de François Ozon, le 22 septembre au cinéma

Le roi (controversé) du cinéma français ne prend jamais de congés. Tout s’est bien passé, avec Sophie Marceau, André Dussollier et Géraldine Pailhas, est son vingtième long-métrage.

Il explore les turbulences et questionnements intérieurs d’Emmanuèle, une romancière épanouie dont la vie est bouleversée par la requête singulière et fatale de son père, qui lui demande de l’aider à en finir après qu’il a vécu un accident vasculaire cérébral (AVC).

Après les amours et rêveries adolescentes de Été 85, François Ozon, comme à son habitude, s’empare d’un tout nouveau sujet, pour livrer un film qui cette année, a fait pleurer le tout Cannes.

Stillwater, de Tom McCarthy, le 22 septembre au cinéma

Tout nouveau film du réalisateur de l’acclamé Spotlight, Stillwater met en scène un foreur de pétrole d’Oklahoma qui débarque à Marseille pour soutenir sa fille qu’il connaît à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis.

Porté par Matt Damon, Abigail Breslin et Camille Cottin (qui décidément est partie pour conquérir le tout Hollywood), Stillwater a été, cette année, présenté hors-compétition, au festival de Cannes et a fait l’ouverture du festival du cinéma américain de Deauville.

Un beau démarrage en nos contrées, qui on l’espère, présage du bon pour ce drame audacieux !

I am Greta, de Nathan Grossman, le 29 septembre au cinéma

Figure emblématique de la lutte contre l’inaction face au dérèglement climatique, Greta Thunberg est devenue une véritable légende, adulée par des centaines de milliers d’activistes — et moquée, bien sûr, par les vieux croulants de climatosceptiques.

Documentaire présenté au TIFF et à la Mostra de Venise, I am Greta retrace le parcours de la jeune suédoise pendant une année, d’août 2018 à septembre 2019, et s’impose d’ores et déjà comme le documentaire indispensable de cette rentrée 2021.

Les Intranquilles, de Joachim Lafosse, le 29 septembre au cinéma

Réalisé par Joachim Lafosse, Les Intranquilles est un drame français présenté au festival de Cannes 2021.

Emmené par le binôme — dont les prénoms, dans le film, restent inchangés — Leïla Bekhti et Damien Bonnard, cette fiction raconte l’histoire d’un couple qui s’aime passionnément et tente, en dépit de sa fragilité, de poursuivre sa vie comme si elle était un long fleuve tranquille.

Pour l’heure, les enjeux de ce film français demeurent un peu flou, mais nul doute qu’ils se révéleront le 29 septembre au cinéma.

Les Animaux anonymes, de Baptiste Rouveure, le 29 septembre au cinéma

Premier long-métrage de Bapstiste Rouveure, Les Animaux anonymes a été présenté au prestigieux festival de Gérardmer, qui s’est tenu exclusivement en ligne cette année.

Dépourvu de dialogues (que le cinéaste juge « superflus et futiles »), ce film de genre imagine un monde où les rapports de force entre humains et animaux auraient changé.

Après avoir ébloui le jury du festival où il a fait sensation sans toutefois repartir avec un prix, Les animaux anonymes débarquera sur nos écrans le 29 septembre.

Entre blockbuster de science-fiction et film d’auteur à petit budget en passant par des documentaires écolos, il n’y a pas à dire, cette rentrée ciné est aussi diverse qu’excitante ! Reste à espérer que toutes ces belles sorties s’offriront votre venue en salle.

