Les premières images de Dune, adapté par le seigneur Denis Villeneuve, sont là !

Alors, je suis peut-être biaisée parce que j'ai le documentaire sur l'adaptation que Jodorowsky voulait faire.Mais pour le coup c'était vraiment visuellement très différent de la version de Lynch, et du coup j'attendais un peu Villeneuve sur ce point-là. Là, je trouve que y'a quand même beaucoup de gimmicks visuels qui se rejoignent entre le version de Lynch et celle de Villeneuve, si ce n'est que celle de Villeneuve est un peu plus "épurée", en effet. Après c'est peut-être un peu plus fidèle au livre ? Il me semble que Jodorowsky avait pris pas mal de libertés à ce niveau-là, donc ceci explique peut-être aussi cela.Mais bon, tout ça ne répond pas à la question la plus importante, qui est : va-t-on à nouveau avoir droit à une scène complètement gratuite de Sting en slip de l'espace ?