Les 8 meilleurs films familiaux à voir sur Netflix

Parce qu’il n’y a pas que des films réservés aux adultes sur Netflix, on vous a sélectionné 8 super fictions à voir en famille.

Vous adorez regarder des films sombres et violents quand vos enfants sont couchés ?

Oui mais quid des week-ends, où ils essaient de gruger pour se coucher tard et mater un film avec leur môman ?

Pour que vous passiez le meilleur des moments en famille, voilà une sélection de 10 films à regarder sur votre canap avec les mômes, le chat (et même votre mec s’il se tient bien).

Shrek, le plus drôle

Réalisé par Ted Elliott et Terry Rossio, Shrek est un inconditionnel animé des années 2000. Une perle d’humour aux nombreux niveaux de lecture, qui peut satisfaire les tout petits comme les ados et, évidemment, les adultes.

Shrek, c’est l’histoire d’un ogre qui est toujours grognon parce qu’il a passé sa vie à être discriminé pour son physique et ses mœurs.

Alors qu’il vivait jusque-là en parfaite autarcie dans son marécage, des tonnes de créatures viennent squatter son lieu de repos.

Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soit-disant expulsé ces êtres de son royaume.

Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un abominable dragon.

Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d’accomplir cette mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes.

Mais Fiona, qui joue les princesses précieusese et bourgeoises, n’est pas celle que Shrek croit…

Voir Shrek sur Netflix

Moxie, le plus féministe

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour avoir des convictions et les exprimer, on vous conseille ardemment de brancher vos enfants devant Moxie, un film de Amy Poehler, sorti en 2021.

Dans cette fiction, inspirée par le roman éponyme de Jennifer Mathieu paru en 2015, Hadley Robinson est Vivian Carter, une lycéenne connue pour ne pas faire de vagues. Vivian est bonne élève, pas très fêtarde, et dédie le plus clair de son temps à refaire le monde avec sa meilleure amie Claudia sur les bancs de son lycée en mangeant des sandwichs triangle.

Vivian rêve d’amours transpirantes avec Seth Acosta, qui a pris sept centimètres pendant les vacances d’été, passant de « crevette » à love-interest principal. Mais pas seulement.

Vivian se cherche, veut repousser les contours des cases qui la définissent depuis toujours, désire avoir des opinions moins étriquées.

La faute sans doute à Lucy, la nouvelle élève, bien décidée à ne pas se laisser faire par les garçons du lycée. Parce qu’il faut dire qu’ils ont une attitude plus que répréhensible, ces mecs à l’ego surdimensionné.

Ils harcèlent les nouvelles, mettent en ligne des « awards » de la fille qui a le meilleur cul, celle qui est la plus « baisable », celle qui est la plus fayote ; ils se permettent des gestes déplacés, des propos lourds de sens, lourds tout court. Pour ne pas dire franchement graves.

Bref, ils règnent en maîtres incontestés sur un institut qui ne les punit jamais. Pire encore, ces bourreaux imberbes sont glorifiés, car capitaines de l’équipe de foot, athlètes, ou simplement détenteurs de pénis !

Ces injustices, ce sexisme primaire, Vivian, encouragée par les révoltes de Lucy et par l’engagement passé de sa mère, a décidé de ne plus leur laisser de place.

Pour ce faire, elle publie une revue anonyme dénonçant le sexisme dans son établissement scolaire et en dispose des dizaines d’exemplaires dans les toilettes des filles. Dedans, elle incite les meufs à se dessiner des étoiles et des cœurs sur les mains, en signe de coalition.

Et dès le lendemain, ce sont plusieurs lycéennes qui se colorent les mains de noir. Un groupe naît alors, la révolte est en marche.

Voir Moxie sur Netflix

Le Voyage de Chihiro, le plus étrange

Changeons radicalement de style et oublions tout humour avec cette merveille du cinéma animé japonais, du studio Ghibli.

Attention, Le Voyage de Chihiro peut s’avérer très marquant pour de jeunes enfants, puisqu’il inclue notamment une affaire de transformation de parents en cochons et autres violences graphiques.

Toutefois, le regarder, c’est manger de petits morceaux de poésie les uns après les autres.

Chihiro a 10 ans, et elle doit déménager, ce qui ne la réjouit guère. Alors qu’ils sont en route vers leur nouvelle demeure, ses parents s’arrêtent dans un mystérieux village vide de monde, où un buffet de nourritures en tous genres semble les attendre.

Ils s’y goinfrent et se transforment alors en porcs.

Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se retrouve seule dans une ville fantasmagorique où elle rencontre l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve.

Son seul objectif désormais : faire en sorte que la socière Yubaba redonne leur apparence humaine à ses parents.

Voir Le Voyage de Chihiro sur Netflix

À tous les garçons que j’ai aimés, le plus cucul

À tous les garçons que j’ai aimés, adapté des livres de Jenny Han, c’est l’histoire de Lara Jean, une adolescente réservée qui ne compte qu’une amie dans son entourage. Bien sûr, il y a ses deux sœurs dont elle est très proche.

Mais l’ainée part étudier loin du cocon familial et la cadette aimerait bien ne plus annuler ses projets du soir pour tenir compagnie à sa grande sœur.

Si elle n’a que peu d’amis, Lara Jean a en revanche la tête pleine de garçons.

En tout, il y en a eu cinq. Cinq pour qui elle a eu de vrais crushs, depuis son enfance jusqu’à maintenant. Elle leur a d’ailleurs dédié à chacun une lettre révélant ses sentiments.

Seulement voilà, ces lettres étaient destinées à rester bien au chaud dans son placard. Un jour pourtant, les cinq garçons reçoivent dans leurs boîtes aux lettres les fameux mots enflammés…

À tous les garçons que j’ai aimés, de Susan Johnson est cucul mais fera un bien fou à l’âme de l’ado qui sommeille en vous. Et parce qu’un plaisir (ou un enfer, ça dépend de vos goûts) n’arrive jamais seul, il y a 3 volets à cette intrigue.

Voir À tous les garçons que j’ai aimés sur Netflix

Retour vers le futur, le plus zinzin rétro

Impossible de faire une sélection de films familiaux sans vous y glisser le plus rétro des films disponibles dans la section « familiale » de Netflix : j’ai nommé Retour vers le futur.

Cette trilogie, réalisée par Robert Zemeckis, a vu son premier volet sortir en 1985 et s’offrir immédiatement un succès mondial, avant de traverser les âges sans difficulté aucune jusqu’à se hisser au rang de film culte.

Marty McFly, chaussé de Nike, et le professeur Emmett Brown, testent la nouvelle expérience de ce dernier : le voyage dans le temps via une DeLorean.

La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister…

Et ça, ça n’est que dans le premier volet.

Un monument à côté duquel vos enfants ne sauraient passer !

Voir Retour vers le futur sur Netflix

La saga Insidious, la plus flippante

Si vous êtes du genre à permettre à vos enfants de regarder un film d’horreur, sachez en tout cas qu’il est conseillé d’attendre qu’ils aient 12 ans pour voir cette saga.

Ils ont 12 ans ou plus ? Alors n’hésitez pas à leur foutre la frousse de leur vie avec la saga Insidious. D’autant plus qu’avoir peur, c’est excitant et ça peut même être une très bonne catharsis.

Bref, si la saga Insidious n’est pas à son grand complet sur la plateforme, il est tout de même possible d’y trouver les volets 2 et 3.

Le premier, absent de Netflix bien qu’il soit le meilleur de la quadrilogie, raconte l’histoire de Josh, sa femme et leurs trois enfants, qui vivent depuis peu dans leur nouvelle maison lorsque leur fils ainé tombe dans un coma inexpliqué.

Des évènements surnaturels ne tardent alors pas à survenir, qui viennent également hanter les volets suivants.

À court de solution, Josh et sa femme finissent par appeler une médium prénommée Elise. Celle-ci leur révèle que leur fils est coincé dans « le lointain », quelque part entre la vie et la mort, dans une dimension astrale, et que les manifestations surnaturelles sont l’œuvre de démons voulant s’emparer de son corps.

Pour sauver son fils, Josh va donc devoir s’aventurer dans le lointain… Un endroit pas hyper accueillant, vous vous en doutez.

Dans le second volet d’Insidious, la famille Lambert se retrouve de nouveau en proie à d’affreux esprits malins. Le troisième opus quant à lui se concentre sur de nouvelles familles.

Une saga culte, toujours efficace !

Voir Insidious 2 sur Netflix

Klaus, le plus hivernal

Klaus est un film de Noël produit par Netflix, et réalisé par le studio espagnol Sergio Pablos Animation.

Les voix françaises sont assurées par Alex Lutz (Jesper, le héros) et François Berléand (Klaus, le vieux bourru). Ludivine Sagnier incarne Alva, le personnage féminin principal.

Le film suit Jesper, un gosse de riche bien décidé à ne pas faire le moindre effort dans sa vie, qui néglige sans aucune honte ses études de facteur.

Pour lui apprendre la discipline, son noble père l’envoie dans une mission empoisonnée : faire transiter 6 000 lettres dans la minuscule île de Smeerensburg, tout au nord du Cercle Arctique.

Problème de taille, les habitants et habitantes forment deux familles ennemies qui se tapent dessus plutôt que d’échanger des mots doux…

Jesper va trouver l’espoir en la personne de Klaus, un fabricant de jouets bourru et inquiétant, qui vit isolé au fond des bois.

Ses créations, livrées par le jeune facteur, vont redonner de la joie aux enfants de Smeerensburg… et pourraient bien enterrer la hache de guerre.

Un petit bonbon à ingérer à Noël ou à n’importe quelle autre période, avec tout sa petite famille.

Voir Klaus sur Netflix

Roma, le plus social

Il n’y a pas d’âge pour pleurer devant un drame, surtout quand il concerne toute une famille. C’est pourquoi on vous recommande de regarder Roma avec vos ados (vos plus jeunes risquent de s’emmerder).

Ce film édifiant en noir et blanc d’Alfonso Cuarón, déjà connu pour avoir réalisé Gravity (et le meilleur film Harry Potter), a eu un succès retentissant sur la plateforme de SVoD.

Et pour cause, il s’est envolé jusqu’aux Oscars et y a remporté quelques trois trophées, dont celui du Meilleur réalisateur.

Personnellement, j’ai vu Roma quelques mois plus tard, et ça a été une vraie claque.

Tout y est beau et émouvant, du regard des membres de cette famille de Mexico aux paysages qui courent vite sur l’écran.

Roma, c’est l’histoire d’une famille mexicaine de la classe moyenne qui s’écharpe, s’aime et lutte pour une vie meilleure au début des années 70.

Un film qui devrait toucher aussi bien vos ados que votre mec !

Vous avez désormais 8 films à voir en famille, confortablement installée dans le plus moelleux de vos fauteuils, en écoutant la pluie tomber.

Voir Roma sur Netflix

