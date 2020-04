Pourquoi Le Prisonnier d’Azkaban est le MEILLEUR film Harry Potter

Le 29 septembre 2019

Parfois la vie m’envoie des signes.

Des signes qui me disent, en lettres d’or : « fais-en un article ».

Laisse-moi t’emmener avec moi le long de ce chemin m’ayant menée à écrire ce papier, qui sonne pourtant comme une évidence…

Car qui peut contester le fait que Le Prisonnier d’Azkaban est le meilleur film Harry Potter ?!

Choisir le meilleur film Harry Potter

Au commencement était ce tweet, qui a ravi mon cœur d’amoureuse de l’automne et que je me suis donc empressée de relayer :

Et c’est pour ça que c’est le meilleur don’t @ me https://t.co/1B2yPqiBG8 — Mymy Haegel (@mymyhgl) September 9, 2019

Voulant partager avec la rédac mon amour du Prisonnier d’Azkaban, je me suis empressée de demander à mes collègues quel était le meilleur des films Harry Potter.

Dans mon esprit, c’était une question rhétorique, un peu comme « Qui veut la dernière part de tarte ? » (réponse : moi) et « Quelle est la meilleure série ? » (réponse : LOST).

Sauf que, surprise, je me suis retrouvée face à des avis totalement indéfendables, comme « Bah L’Ordre du Phénix bien sûr », ou même :

« C’est Harry Potter et la Coupe de Feu parce que y a plein d’action !! »

Ce qu’il faut pas entendre, je te jure.

Je me suis donc décidée à rétablir la vérité.

(Et je t’encourage aussi à écouter le tout récent 2H de Perdues sur Harry Potter et la Coupe de Feu) (j’étais à l’enregistrement en public, c’est HILARANT ce podcast putain.)

Le meilleur film Harry Potter est le 3 car L’AUTOMNE

Oui donc commençons par le commencement, et le tweet qui a mis la machine en branle :

prisoner of azkaban is a movie that was invented for autumn. pic.twitter.com/GsJnZeHSoX — ً (@songofjon) September 8, 2019

Le Prisonnier d’Azkaban est un film inventé pour l’automne

Au risque de passer tout cet article à asséner des évidences, je l’écris noir sur blanc : l’automne est la meilleure des saisons.

La plus romantique, la plus touchante, la plus agréable et poétique.

Et je dis presque pas ça parce que je sue ULTRA-FORT tout l’été et que ça me rend ouf.

Si tous les films Harry Potter ont leur charme côté saisons froides, Halloween et fêtes de fin d’année, Le Prisonnier d’Azkaban décroche la palme du meilleur opus automnal.

La preuve ? C’est celui où on voit le plus de citrouilles. Si ça te convainc pas, je peux rien faire pour toi.

Le meilleur film Harry Potter est le 3 car SIRIUS BLACK

Aussi basique que « Quel est le meilleur film Harry Potter ? » (le 3, donc) : « Qui est le meilleur personnage d’Harry Potter ? ».

Réponse ? Tu triches, t’as lu l’intertitre, mais bon tu le savais déjà, c’est Sirius Black.

Quand j’ai découvert Sirius Black dans le roman Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, j’avais 13 ans, et je suis tombée irrémédiablement amoureuse de ce jeune homme brisé aux longs cheveux noirs.

(Oui, j’ai le syndrome de l’infirmière qui clignotait en écarlate, juge pas.)

Ce personnage réussit à être omniprésent dans toute l’intrigue, de façon d’abord menaçante, puis obsédante, avant même d’avoir droit à la moindre scène.

Une fois révélée, l’histoire de Sirius Black m’a touchée en plein cœur.

Avec Remus Lupin, lui aussi présenté dans Le Prisonnier d’Azkaban (vu que c’est le meilleur) (suis un peu, merci), c’est le personnage le plus tragique de toute la saga Harry Potter.

Et puis niveau charisme, entre Sirius Black et un gros serpent qui vit dans les WC, y a pas photo, désolée.

Le meilleur film Harry Potter est le 3 car ALFONSO CUARÓN

Je ne vais pas être de mauvaise foi (mdr) : les films Harry Potter sont GLOBALEMENT cool.

Même si les premiers, okay, souffrent un peu du jeu des jeunes acteurs, surtout face à des mastodontes comme Alan Rickman ou Maggie Smith.

Plusieurs réalisateurs ont participé à la saga, et de très loin, celui qui a selon moi posé la meilleure patte est Alfonso Cuarón, auquel on ne doit qu’un des huit films : Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

C’est le seul long-métrage un peu « jeunesse » de ce réalisateur mexicain, dont tu connais probablement Gravity ou Les Fils de l’Homme.

Il succède à Chris Colombus (derrière les premiers Harry Potter), virtuose des œuvres pour enfants : les deux Maman, j’ai raté l’avion, c’est lui ! Difficile de faire filmographies plus éloignées que les leurs…

Cuarón a insufflé au Prisonnier d’Azkaban la juste dose d’angoisse et de sérieux. Les petits sorciers grandissent, les menaces se font plus présentes, l’ambiance devient inquiétante.

Même des scènes légères deviennent parfois malaisantes — je n’oublierai jamais le terrifiant clown sur ressort du cours face à l’Épouvantard.

Et ça c'est APRÈS le Riddikulus

C’est simple, Alfonso Cuarón est le seul réalisateur de la saga Harry Potter dont j’ai retenu le nom.

En un film, il s’est imposé comme un visionnaire virtuose de cet univers, et a su me fasciner même si je savais déjà tout ce qui allait se passer.

Tiens, tu peux me citer de tête le nom du réal de La Coupe de Feu ou du Prince de Sang-Mêlé, toi ? Pas sûre !

Le meilleur film Harry Potter est le 3 car L’HIPPOGRIFFE

Un de mes trucs pref dans toute la saga Harry Potter, c’est la diversité de la faune inventée par J.K. Rowling.

Même qu’à 11 ans, je connaissais par cœur le petit livre Les Animaux Fantastiques.

Bon. J’avais pas beaucoup d’amis. Mais je savais ce qu’est un Niffleur avant que ce ne soit cool.

Le Prisonnier d’Azkaban fait la part belle aux créatures magiques, puisque Hagrid devient prof et que c’est environ sa passion.

L’occasion de découvrir entre autres Buck, l’Hippogriffe majestueux qui met une mandale bien méritée à Malefoy, et se retrouve au cœur d’une injustice policière qu’Hermione saura réparer !

Et tiens, puisqu’on en parle…

Le meilleur film Harry Potter est le 3 car HERMIONE

Hermione s’épanouit réellement dans Le Prisonnier d’Azkaban, et sort de son rôle de « Miss Je-Sais-Tout » insupportable.

Attends, à 14 ans, la go remonte dans le temps tellement elle n’a plus le time, lutte contre le spécisme et les condamnations abusives, adopte un chat, et met une grosse droite à Drago.

Moi, à 14 ans, j’écoutais Damien Saez et je portais des chaussettes à damier. C’est environ tout.

Voilà pour mes arguments irréfutables ; j’aimerais te dire « j’espère t’avoir convaincue » mais comme je n’en doute pas, je me contenterai d’un « heureuse de t’avoir convaincue ».

Je laisse le mot de la fin à une jeune femme anonyme que nous appellerons Marie Camier, de l’équipe madmoiZelle :

« also je trouve que c celui dans lequel daniel radcliffe est le plus gggnnnn mais ça c’est personnel et c’est à régler avec la moi de 14 ans »

Ça, à la limite, on peut en débattre. Le reste, non.

