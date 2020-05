Les scènes coupées des films Harry Potter, ma PASSION

Article publié le 26 juillet 2019 –

Certains héros ne portent pas de cape.

C’est le cas de Mathieu, ce généreux inconnu qui s’est mis en tête depuis hier de réunir toutes les scènes coupées des films Harry Potter dans un thread Twitter.

Des scènes coupées qui approfondissent l’intrigue d’Harry Potter

Quand j’étais petite, j’étais tellement dingo de la saga Harry Potter que je parcourais tous les menus des DVD à la recherche de contenus exclusifs.

Je me souvenais donc assez bien des scènes coupées du premier film, Harry Potter à l’école des sorciers, que j’ai regardé en boucle et en boucle et en boucle, mais je ne m’étais pas aventurée dans la même entreprise pour les derniers opus.

Pourtant, les scènes coupées apportent une profondeur à certaines intrigues et permettent au spectateur de mieux comprendre les relations qui unissent certains personnages.

Mais quand on adapte un bouquin de plusieurs centaines de pages en film, il faut savoir faire des choix !

Les scènes coupées des films Harry Potter

Nostalgie oblige, Mathieu partage la majorité des scènes en français et semble les ajouter petit à petit sur Twitter.

Véritable artisan du passé, il a classé les scènes par film. À l’heure où j’écris ces lignes, il entame les scènes coupées de Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Retrouve-les en cliquant sur les tweets dédiés à chaque opus, c’est progressivement mises à jour :

Ne lâche rien, Mathieu, les Potterheads comptent sur toi pour égayer leur week-end !

Laquelle de ces scènes aurait vraiment dû être gardée au montage des films Harry Potter selon toi ?

