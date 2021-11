Voici une nouvelle qui risque de plaire aux accros à la pince à épiler : le sourcil hyper fin des années 90 serait sur le point de faire son comeback !

On le sait : la mode est un éternel recommencement. Pourtant, il y a certaines tendances qu’on pensait bien ne jamais revoir sur le devant de la scène (coucou le top papillon) !

C’est le cas des sourcils ultra épilés, très populaires dans les années 1990 à 2000, et qui semblent à nouveau faire des victi… heu des émules parmi les beauty addicts. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les sourcils ultra épilés, un retour qu’on n’attendait pas

S’il y a bien un comeback sur lequel on n’aurait pas parié, c’est bien celui des sourcils très fin voire en forme de « spermatozoïdes » ! Mais bien qu’on ne puisse pas encore parler de tendance, de plus en plus de personnalités influentes semblent vouloir se réapproprier ce style mal-aimé…

C’est notamment le cas du mannequin Bella Hadid, des chanteuses Beabadoobee et Rihanna et, dans un style plus artistique (et moins traumatisant pour les poils), de FKA Twigs et de Barbie Ferreira.

Épiler ses sourcils, un geste non sans conséquences

S’il est encore trop tôt pour affirmer que les ventes de pince épiler vont exploser dans les mois à venir, on ne peut que vous conseiller d’y aller mollo sur l’élagage de vos sourcils. Dans un article du magazine Byrdie, la spécialiste en trichologie Gretchen Friese explique :

« L’utilisation excessive de la pince et de la cire peut entraîner l’affinement des sourcils et même endommager les follicule pileux, ce qui empêchera les poils de repousser. […] Lorsqu’on arrache le poil à la racine de façon répétée, on créé un traumatisme au niveau du follicule pilo-sébacé, et si ce dernier est trop abîmé, il ne transformera plus la kératine en poil. On se retrouve donc avec une pousse inégale et les dégâts sont difficiles à rattraper. »

Vous avez très certainement dans vos proches une tante ou une amie qui regrette d’avoir passé son adolescence devant le miroir grossissant : ne soyez pas la prochaine !

Et si l’envie vous prend, pour un look particulier, de faire revivre cette lubie de l’époque du Loft (lofteurs up and down, lofteurs move around lalala), pensez au maquillage : un peu de colle Cléopâtre, de la poudre libre, du fond de teint et un crayon à sourcils sont tout ce dont vous aurez besoin pour réveiller la star des années 2000 qui sommeille en vous !

La maquilleuse professionnelle Celine Bernaerts vous donne tous ses tips pour camoufler vos sourcils naturels dans ce tuto vidéo :

