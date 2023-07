Pince à épiler : ce geste serait à éviter selon une dermatologue 

La pince à épiler fait partie des outils que certains utilisent depuis des années. Malheureusement, on ne nous a pas toujours appris à nous en servir comme il se doit, ce qui mène inévitablement à quelques accidents. Épilation trop importante, trous, blessure… Mais s’il y a un geste à éviter absolument, c’est celui-ci. Et c’est une dermatologue qui le dit…

La pince à épiler est un outil que certains ont toujours dans le sac pour faire de petites retouches par-ci par-là et que d’autres fuient comme la peste. Mais si vous l’utilisez, régulièrement ou non, autant le faire de la bonne manière de façon à éviter toutes sortes de mésaventures. Mais que risque-t-on à s’épiler les sourcils de la mauvaise façon et surtout quel geste est à éviter quand on veut utiliser une pince à épiler comme il se doit ?

Ne pas maintenir la peau lors de l’extraction du poil : le geste à éviter

La dermatologue, Lynn McKinley-Grant s’est étendue LE geste qu’il vaut mieux éviter dans les colonnes du magazine Well And Good. Selon elle, arracher le poil sans maintenir la peau de la zone concernée avec la main qui ne tient pas la pince serait compromettant pour la peau.

Cette astuce permettrait de réduire l’espace que doit traverser le poil car « le follicule pileux descend profondément dans la peau ». Mais à quoi bon se donner cette peine ? Pour commencer, ce geste facilite grandement l’extraction du poil et permet de limiter la casse, un phénomène qui peut engendrer des poils sous peau. Mais la dermatologue préconise ce geste pour une autre raison majeure.

Limiter le risque de traumatismes cutanés

Lorsque la peau de la zone qu’on veut épiler n’est pas tirée, on se retrouve souvent avec un excédent qui peut rendre l’épilation plus difficile. Résultat ? On peut se blesser en voulant tirer le poil et en attrapant l’épiderme par la même occasion. « Une épilation à la pince mal réalisée peut entraîner d’importantes cicatrices », prévient le docteur.

Elle préfère d’ailleurs préconiser l’épilation à la cire plutôt que celle à la pince, qu’elle juge moins dangereuse. Le docteur Nina Roos expliquait quant à elle dans une interview pour Femme Actuelle que cet outil devait être utilisé lorsqu’on veut se débarrasser de petits poils et non pour effectuer une épilation plus importante. Dans ce dernier cas, l’épilation à la cire, à l’épilateur électrique ou encore au fil est plus opportun. Dans le cas où on souhaite quand même utiliser une pince à épiler, la désinfecter avec de l’alcool à 60° permettra d’éviter des risques d’infections. Nous voilà prévenues !

