Le cast du Seigneur des anneaux rappe pour fêter les 20 ans du film et franchement c’est incroyable

La meilleure trilogie du 21è siècle a droit à un rap, avec plein de membres du casting, et on aurait pas rêvé mieux (ni plus crétin) pour Noël !

The Late Show with Stephen Colbert, diffusée en troisième partie de soirée aux États-Unis, est une émission américaine diffusée sur CBS dans laquelle l’humoriste Stephen Colbert reçoit des personnalités de la télévision, du cinéma et de la musique.

À l’occasion des vingt ans du Seigneur des Anneaux, l’émission a diffusé un rap dédié à la trilogie, tout aussi drôle qu’inattendu quand on voit s’y glisser nos têtes chouchoutes du casting.

Le rap Le Seigneur des anneaux, la vidéo qu’on attendait pas

Voilà 20 ans que le premier volet de la trilogie Le Seigneur des anneaux est sorti sur nos écrans. Ce qui ne rajeunit personne ici !

Pour fêter cet anniversaire en bonne et due forme, Stephen Colbert lui-même ainsi que le musicien Jon Batiste, et Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Hugo Weaving, Andy Serkis, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Method Man, Killer Mike, et Anna Kendrick (rien que ça) ont rendu hommage aux trois volets de la saga dans un rap formidable.

Tous les participants, pour la plupart issus de la trilogie, en résument les grands axes, casquette vissée sur la tête et pendentifs en forme de Dollars autour du cou.

Les punchlines s’enchainent, comme celle du rappeur Method Man :

Je suis sur cette chanson uniquement parce que Ian McKellen n’était pas dispo.

L’occasion de revoir Frodon, Sam, Merry et Pippin entre autres, célébrer leur propre anniversaire avec l’humour dont est coutumière l’émission de Stephen Colbert — tellement fan de l’univers de Tolkien qu’il est apparu dans Le Hobbit.

Rien n’aurait pu nous faire plus kiffer.

À lire aussi : Pourquoi Frodon est le PIRE mec de toute la pop culture