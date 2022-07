La coupe Bardot revient, oui, encore ! Mais avec un petit twist…

Brigitte Bardot fait partie des célébrités dont la coiffure ou le maquillage sont régulièrement des sources d’inspirations. Sur les réseaux, sa coupe de cheveux iconique redevient le sujet de toutes les convoitises.

Il se pourrait bien que la coiffure de Brigitte Bardot revienne une nouvelle fois hanter les coiffeurs du monde entier. Prenez une frange rideau plutôt épaisse, des longueurs maîtrisées et progressivement dégradées, formées par des bigoudis permettant d’obtenir un mouvement vers l’extérieur du visage et vous avez… La coiffure de l’une des actrices les plus connues de l’époque. Mais cette fois-ci, pas question de se contenter d’une revisite très premier degré. Pour apporter une touche de modernité à cette mise en pli très vintage, les coiffeurs l’ont ponctuée d’une touche années 90 rappelant une autre coupe de cheveux qui a marqué son époque, celle de Rachel Green dans la série Friends.

La TikTokeuse @shaysullivann, a fait partie des premières à se rendre chez le coiffeur pour adopter cette coupe aux inspirations Barbiecore dont elle a filmé le process et a ensuite publié la séquence sur la plateforme chinoise. Cette vidéo, à elle seule, a accumulé plus de 3,8 millions de vues en quelques semaines, rien que ça !

La version moderne de la coupe Bardot selon @shaysullivann

Pour nous permettre d’obtenir le même résultat, la jeune femme a expliqué par la suite ce qu’elle avait demandé à sa coiffeuse. Elle explique :

« J’ai demandé de nombreux dégradés au niveau de mes longueurs comme je le fais habituellement, puis un cadrage du visage vraiment intense parce que j’aime ce look dramatique. J’avais une frange droite, mais je voulais vraiment que la mise en plis soit plus rideaux cette fois, alors elle a juste retouché la forme et les a rendus plus inclinés. »

Vous avez envie de vous inspirer avant de passer le pas ? On a trouvé pour vous, quelques photos et vidéos pour vous permettre de vous visualiser toutes les options possibles pour obtenir un look similaire. Regardez plutôt.

Nos inspirations :

