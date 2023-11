Khaite, The Row, Diotima… Voici le palmarès des CFDA Awards 2023

Catherine Holstein (Khaite) élue designer pour femmes de l’année, Willy Chavarria pour hommes, Ashley & Mary-Kate Olsen (The Row) côté accessoire, et Rachel Scott (Diotima) meilleur talent émergent : tel est l’essentiel du palmarès des CFDA Awards 2023.

« Do you get déjà vu ? », chante Olivia Rodrigo. Face au palmarès de la cérémonie de récompense annuelle du Council of Fashion Designers of America, clairement. Les CFDA Fashion Awards 2023 présentés par Amazon Fashion ont eu lieu au Musée américain d’histoire naturelle de New York City le 6 novembre 2023, présentée par Anne Hathaway.

American Women’s Designer of the Year Award : Catherine Holstein (Khaite)

Catherine Holstein (Khaite) a remporté l’American Women’s Designer of the Year Award. Née en 1983, cette créatrice a grandi entre la Californie et Londres, avant d’étudier à la Parsons School of Design de New York. Sa collection de milieu d’étude a été achetée par le grand magasin Barneys, lui donnant envie d’interrompre sa scolarité pour lancer sa marque éponyme. Après quelques années d’exploitation, elle la ferme en 2009 pour travailler au sein d’autres entreprises comme Gap et Vera Wang, avant de se relancer à son compte en fondant en 2016 Khaite (signifiant cheveux longs et flottants en grec). Son tailoring aiguisé et oversize, pouvant faire penser à une version plus sombre du travail de Phoebe Philo, s’impose rapidement chez les adeptes de quiet luxury point trop girly. Si bien qu’elle avait déjà gagné le prix designer femme de l’année 2022 aux CFDA Awards, donc cette nouvelle récompense en 2023 a des airs de déjà-vu.

American Emerging Designer of the Year : Rachel Scott (Diotima)

Rachel Scott (Diotima) a remporté le Show With Google American Emerging Designer of the Year Award. Née en Jamaïque en 1984, cette créatrice basée à Brooklyn a créé en 2020 sa marque Diotima qui se caractérise par son utilisation ultra-moderne du crochet. En parallèle de sa formation mode, elle avait aussi étudié les beaux-arts et la philosophie, d’où le nom de sa marque qui fait référence à une prophétesse de la Grèce antique qui enseignait l’amour à Socrate. C’est le seul nouveau nom de ce palmarès.

American Accessory Designer of the Year Award : Ashley & Mary-Kate Olsen (The Row)

Ashley & Mary-Kate Olsen (The Row) ont remporté l’American Accessory Designer of the Year Award. Faut-il encore présenter la paire de jumelles la plus connue de la mode ? Née en 1986, les sœurs ont d’abord fait carrière sur le petit et grand écran, leur assurant une immense notoriété d’enfant star sur laquelle capitaliser au lancement de leur marque de luxe en 2006. Depuis, elles font partie des rarissimes célébrités crédibles dans l’industrie de la mode qui ne regarde pas The Row comme du simple merchandising de star en mal de diversification de revenus. Elles ont déjà remporté plusieurs CFDA Awards (en 2012, 2015, 2014 et 2018), si bien que celui paraît presque redondant.

American Menswear Designer of the Year Award : Willy Chavarria

Willy Chavarria a remporté l’American Menswear Designer of the Year Award. C’est l’un des rares nouveaux noms de ce palmarès particulièrement répétitif, comme souven aux CFDA. Mais n’allez pas croire que Willy Chavarria vient de débarquer dans l’industrie. Né en Californie en 1967 d’une mère irlando-étasunien et d’un père mexicain-étasunien, il a grandi dans une communauté ouvrière, avant d’emménager à San Francisco pour y étudier le graphisme. Il travaille ensuite à New York pour Ralph Lauren puis American Eagle Outfitters, avant de lancer sa propre marque en 2015 aux collections toujours engagées socialement. En 2021, il est devenu vice-président senior du design chez Calvin Klein, en parallèle de sa propre marque, déjà pressentie pour ce prix en 2022. C’est donc une récompense amplement méritée cette année.

En définitive, ce palmarès doux-amer illustre combien la mode aux États-Unis peine à se renouveler, vu combien les CFDA récompensent encore et toujours les mêmes talents dans une forme de huis clos redondant, pour ne pas dire mortifère.

