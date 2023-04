Le créateur Tom Ford, papa du porno-chic, fait ses adieux aux podiums à travers une collection best of

Influent directeur artistique de Gucci et Saint Laurent à la fin des années 1990, d’où il a fait exploser l’esthétique porno-chic avec son acolyte la styliste Carine Roitfeld, le designer devenu cinéaste prend sa retraite des podiums maintenant qu’il a vendu sa marque au groupe Estée Lauder.

Tom Ford fait indéniablement partie de l’histoire de la mode. Il l’a durablement marqué en tant que directeur artistique de Gucci (de 1994 à 2004) et de Saint Laurent (de 1999 à 2004), avant de lancer sa propre marque en 2005, puis de réaliser les films A Single Man (2009) et Nocturnal Animals (2016). Actuellement président du conseil d’administration du Council of Fashion Designers of America (CFDA), le designer devenu cinéaste a récemment vendu sa marque au groupe Estée Lauder pour 2,8 milliards de dollars en novembre 2022. C’est donc peu surprenant, bien que profondément triste, d’apprendre qu’il vient de signer sa dernière collection, en forme d’hommage à ses plus belles créations.

Tom Ford présente son ultime collection à la tête de sa marque, qu’il a vendu à Estée Lauder

Tom Ford vient en effet de révéler le 26 avril 2023 sa toute dernière collection pour la marque qui porte son nom. Il s’agit en fait de rééditions de ses archives préférées parmi les plus emblématiques (comme par exemple la sculpturale robe cape blanche qu’a porté Gwyneth Paltrow aux Oscars 2012).

Pour cette ultime collection Tom Ford par Tom Ford, on retrouve des mannequins vedettes comme Amber Valetta, Joan Smalls ou encore Karlie Kloss, photographiées par Steven Klein, avec Carine Roitfeld au stylisme.

On voit les tops danser et défiler dans une sorte de vitrine de boutique devant laquelle se tient Tom Ford qui coordonne leurs mouvements comme un chef d’orchestre qui jouerait sa dernière œuvre. Un chant du cygne mode.

Le papa du porno-chic part à la retraite : la fin d’une ère pour la mode

C’est justement avec Carine Roitfeld (rédactrice en chef de Vogue Paris de 2001 à 2011) que Tom Ford a tant représenté ce que l’on surnomme l’esthétique porno-chic qui régnait en maître dans les années 1990-2000 (mais qui ne passe plus, post-MeToo). Avec le départ à la retraite du plus influent des designers états-unien (clairement parce qu’il a brillé sur les podiums européens avant de s’étioler peu à peu une fois de retour aux États-Unis), c’est donc la fin d’une ère pour la mode.

Mais on se demande déjà à quoi va ressembler la nouvelle ère pour la maison Tom Ford, maintenant que la marque appartient au groupe Estée Lauder qui a tout intérêt à placer un nouveau talent à la tête de la mode, pour continuer à vendre des parfums siglés TF comme des petits pains (de luxe).