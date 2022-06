Jessica Thivenin, star de la téléréalité « Les Marseillais », s’est livrée dans une vidéo édifiante partagée sur le média Brut.

Être un personnage public ne veut pas dire qu’on peut tout accepter. Pourtant, certains et certaines pensent que sous prétexte qu’on s’adresse à des personnes qui ont fait de leur vie une vitrine, tout peut être dit. C’est faux, et c’est nul.

Ces paroles horribles, Jessica Thivenin a pu en faire les frais.

Jessica Thivenin dans une vidéo Brut

Dans une interview vidéo de 10 minutes accordée au média Brut, l’influenceuse raconte sa vie de mère de deux enfants en bas âge, qui s’expose publiquement sur les réseaux sociaux. C’est ainsi, c’est son métier.

Dans cette vidéo, elle explique, notamment, avoir été alitée sur une longue durée pour ces grossesses à risques, mais aussi qu’elle a dû faire face à un problème de santé important avec son premier enfant, qui l’a obligée à devoir le réanimer, toute seule et par deux fois, à l’aide de massages cardiaques. Une angoisse énorme, qu’elle a accepté de partager également, en plus de sa vie de famille, que ceux qui la suivent pensaient être « parfaite ».

Profitant de son influence — 6,2 millions de personnes la suivent sur Instagram — Jessica Thivenin tente de libérer la parole sur les difficultés de la grossesse, de la parentalité, de la maladie, mais aussi de l’importance de suivre une formation de premiers secours.

Mais comme elle le partage chez Brut, être mère et issue de la téléréalité mettant en scène son quotidien sur les réseaux sociaux, c’est aussi faire face à des vagues de haines énormes. Quand les commentaires reçus ne concernent que sa propre personne, c’est déjà dur à supporter, mais elle avoue avoir eu beaucoup de mal à gérer ceux visant ses enfants, certains souhaitant même la mort de ces derniers.

J’ai reçu beaucoup de messages d’amour (…) mais dans cette communauté, il y a aussi des gens dangereux. On sonnait souvent à ma porte alors qu’ils savaient que je n’avais pas le droit de me lever. (…) On m’a déjà dit : « J’espère que ton enfant, il va mourir. »

Qu’on soit d’accord ou non avec son mode de vie, qu’on suive ou non son compte Instagram, là n’est pas le sujet. Jessica Thivenin veut aussi montrer que les réseaux sociaux ne sont rien d’autre qu’une vitrine qui cache une réalité pas toujours glamour, des souffrances, et dans son cas un couple qui ne s’entend plus, mais qui sourie sur les photos, ou des enfants bien habillés et coiffés, mais qui font des allers-retours à l’hôpital et qui ont frôlé la mort.

Malgré la haine en ligne qu’elle peut recevoir, à l’égard de son métier ou de sa personne, Jessica Thivenin a un discours positif. Elle souhaite qu’en écoutant son interview ou en suivant son compte Instagram, d’autres parents dans sa situation puissent se sentir moins seuls et qu’ils arrivent à se retrouver dans ses paroles et son vécu.

