Jamie Foxx, Snoop Dogg et des vampires terrifiants dans la bande-annonce de Day Shift sur Netflix

La comédie vampirique avec Jamie Foxx et Snoop Dogg se dévoile dans une bande-annonce explosive qui fait envie !

Ça a l’air débile, drôle et c’est rempli de corps disloqués qui explosent dans des geysers de sang vampirique.

C’est Day Shift, le nouveau film Netflix qui sortira le 12 août 2022.

La bande-annonce de Day Shift

Quelque part entre John Wick, Buffy contre les vampires et Twilight (oui oui, c’est Jamie Foxx qui cite la saga), Netflix a vu un créneau.

La plateforme a réuni Snoop Dogg, Dave Franco et un Jamie Foxx au top de sa forme dans cette chasse aux vampires sanglante et chargée en explosions. Le film promet de croiser l’humour, l’horreur et l’action et étrangement…Ça donne envie !

Jamie Foxx et Snoop Dogg contre les vampires

Day Shift se déroule à Los Angeles. Au programme : Bud (Jamie Foxx) nettoie des piscines le jour et chasse des vampires la nuit, en échange de jolies sommes. Ce business lucratif lui permet de rassembler 10 000 dollars pour sa fille de 8 ans — à condition qu’il tue un maximum de monstres.

Le film sera produit par le cascadeur, coordinateur des cascades et réalisateur Chad Stahelski, à qui on doit la saga John Wick, rien que ça (d’où la mention spéciale aux « gars qui ont appris à John Wick à botter des fesses »).

Si vous êtes en mal de blockbuster à (très) gros budget, The Gray Man avec Ryan Gosling et Chris Evans sortira le 22 juillet sur Netflix.

Crédit de l’image à la Une : © Netflix