J’ai testé pour vous : le pop-up store immersif Stranger Things à Paris

Hawkins et l’Upside Down débarquent tout l’été à Paris, dans un pop-up store immersif Stranger Things.

Avis aux fans de Stranger Things les plus incollables : un pop-up store immersif entièrement dédié à la série Netflix a ouvert ses portes le 24 juin au 44 avenue des Champs-Élysées !

La rédaction de Madmoizelle est allée faire un tour dans ce lieu mystérieux qui promet de nous plonger d’Hawkins à l’Upside Down… tout ça en plein cœur de Paris.

Une boutique immersive

L’heure de dire adieu aux bambins de Stranger Things approche… Mais en attendant la deuxième partie de la saison 4, qui sortira le 1 er juillet, Netflix a aménagé un espace rêvé pour les fans.

Après New-York, Chicago, Los Angeles et Dallas, Paris est la première ville européenne à accueillir le fameux pop-up store immersif dédié à la série.

© Madmoizelle

Cet espace de 440 m² a été aménagé de façon à plonger les visiteurs dans l’univers de Stranger Things. À l’intérieur, on déambule dans le salon de Joyce, le laboratoire des Russes et même le Palace Arcade où on peut jouer à des jeux emblématiques des années 1980 sur des Flippers, comme Will et sa bande !

Une playlist de choix accompagne cette plongée dans les 80’s. Mais on ne vous en dit pas trop, car certaines surprises sont cachées çà et là…

Faire ses emplettes à Hawkins

Côté shopping, on n’est pas en reste puisque la boutique présente une multitude d’objets exclusifs dérivés de la série. On ne vous dévoile pas tout, mais vous y retrouverez notamment des vêtements, des peluches, des sacs et même les friandises américaines que les personnages grignotent dans la série.

© Madmoizelle

C’est un lieu éphémère, mais vous disposez de tout l’été pour le visiter. L’entrée est gratuite et même s’il est possible d’y accéder sans réservation, il vous est proposé de réserver à l’avance pour éviter la file d’attente.

À lire aussi : The Quarry : Entre horreur et cinéma, que vaut le nouveau jeu Supermassive Games ?

Crédit de l’image à la Une : © Madmoizelle