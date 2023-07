Ronisia : on a rencontré l’étoile montante de la pop, pour une interview sur ses premières fois 

Son premier festival, son premier clip, son premier feat… À We Love Green, Ronisia, artiste pop cumulant des millions de vues sur la plupart de ses clips, nous a raconté ses premières fois !

Madmoizelle. Qui es-tu ?

Ronisia. Moi c’est Ronisia, j’ai 23 ans, je suis une artiste et je fais de la pop.

La première chanson que tu as écrite ?

Ce n’est pas la première fois que j’ai voulu, c’est la première fois qu’on m’a forcée à écrire une chanson, parce que je n’osais pas le faire ! On m’a répété « essaye, essaye ». C’était en 2019. C’est un morceau qui n’est jamais sorti, et je pense qu’il ne sortira jamais ! C’était mes premiers coups de stylo – parce qu’en plus j’écrivais au stylo, sur une feuille. C’est un son qui ne sortira jamais, malheureusement je ne peux pas vous le faire écouter (rires.)

Le premier son qui t’a donné envie de faire de la musique ?

Le premier son, je ne sais pas exactement mais l’artiste, c’est Beyoncé. Elle m’a donné envie de chanter tout le temps, parce que vocalement elle est ouf, sur scène, elle est ouf, et parce qu’elle a fait tellement de tubes ! Je kiffe le personnage.

La première fois que tu es montée sur scène ?

La première fois que je suis montée sur scène, j’étais terrifiée. Je pense que ce stress ne partira jamais parce que ça fait partie du jeu. La première fois, c’était un truc de fou parce qu’avant ça, je chantais devant maximum 5 personnes, (et c’était mes copines ou ma famille !)

Le premier clip qui t’a marquée ?

Les clips de Rihanna, comme « Umbrella ». À cette époque elle venait juste d’arriver en plus, du coup elle a mis un coup de boost.

Ton premier clip ?

C’était le clip de « Plus de peine », en 2019. C’est le premier morceau que j’ai sorti. J’étais très stressée, j’appréhendais parce qu’en tant que femme on fait toujours très attention à son image. Finalement, ça s’est bien passé. C’était un premier clip donc ce n’était pas non plus fou mais je suis fière, surtout quand je vois l’évolution.

Ton premier feat ?

C’est « Jolie madame ». C’est le premier beat qui a eu de l’ampleur. J’étais très contente que Joé m’appelle pour me proposer le morceau parce que c’est un artiste que j’écoutais avant même de faire de la musique. J’étais hyper flattée qu’il pense à moi. C’était un truc de fou ! En plus, il faut savoir que Joé voulait jeter le morceau à la base. Il m’a dit qu’à la base, il ne le kiffait pas mais qu’il avait commencé à l’apprécier un peu plus une fois que j’avais posé dessus. Donc je suis fière de ce son !

Ton premier festival ?

Mon premier festival, c’était les Solidays. Toujours aussi stressée en fait ! Le fait que ce soit un festival, je me dis que les gens ne sont pas forcément venus pour moi. Ça donne envie de faire encore trois fois mieux !

Là, c’est mon premier We Love Green, en plus la scène est énorme, et je n’ai pas forcément l’habitude d’être sur des grosses scènes comme ça, donc c’était juste incroyable. On a souvent l’habitude de jouer dans des salles fermées et là c’était à découvert, je voyais les gens jusqu’au fond, c’était hyper impressionnant !

La prochaine fois qu’on te verra ?

Je vais faire un festival à Bordeaux, ensuite il y a la Guyane, la Réunion, et là je suis surtout en train de préparer mon deuxième album. Je pense annoncer une tournée une fois que l’album sera prêt.

