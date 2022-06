The Quarry : Entre horreur et cinéma, que vaut le nouveau jeu Supermassive Games ?

TaraCroft, notre streameuse passionnée du crew Twitch Madmoizelle a testé The Quarry en live. Mais que retenir de ce premier test ?

Sorti il y a quelques jours, The Quarry n’a pas trainé pour se faire une place dans nos bibliothèques Steam. Spécialiste de l’horreur et de la peur, Supermassive Games revient avec son nouveau petit bijou, fier successeur spirituel de Until Dawn, sorti en 2015. Joué du point de vue de la troisième personne, le jeu est décrit comme un « drame interactif d’horreur et de survie ». Petit résumé de ce trésor sorti des enfers…

Crastest du jeu vidéo The Quarry

Lorsque le soleil se couche sur le dernier jour du camp de colonie de vacances Hackett’s Quarry , les anims organisent une fête pour célébrer. Pas d’enfants. Pas d’adultes. Pas de règles. Evidemment, les choses se gâtent rapidement (on s’y attendait pas à ça). Pourchassés par des habitants baignés de sang (oui, pourquoi pas) et un mystère bien plus sinistre, les projets de fête des adolescents se transforment en une nuit d’horreur imprévisible. Les vannes amicales, le fun et les flirts cèdent la place à des décisions de vie ou de mort, alors que les relations se construisent ou se brisent sous la pression de choix inimaginables.

C’est super tout ça, mais the Quarry, ça consiste en quoi ? Etant bien trop peureuse pour vous rédiger cette critique de jeu (et oui, je n’ai pas réussi à dépasser l’intro, je suis très sérieuse), c’est avec joie que TaraCroft, notre streameuse engagée et gameuse jusqu’au sang, a découvert le jeu avec vous en live la semaine dernière. Elle nous parle aujourd’hui de son premier ressenti.

Le jeu vidéo The Quarry en met plein la vue, côté cinématique

Alors que l’intrigue s’installe à peine, vous allez devoir prendre des décisions qui auront une influence définitive sur la suite, décidant par la même occasion de qui restera en vie jusqu’à la fin. Le jeu alterne brillamment entre cinématique et gameplay.

Les graphismes du jeu sont impressionnants ! Les détails, les textures, on croirait regarder un film d’animation des plus grands studios. Au point où on l’on ne remarque même pas les transitions entre gameplay et cinématiques : le jeu est beau à chaque instant.

Toutefois, on regrettera l’optimisation du jeu : si vous n’avez pas une bonne machine, les cinématiques risquent de buguer un peu (On vous recommande d’ailleurs de mettre l’option à 30 FPS max).

1 jeu, 186 scénarios de fins possibles, et un mode multijoueur

Au niveau de l’histoire, je vous laisse découvrir de votre côté, mais cette fois-ci, la forêt semble cacher plusieurs mystères… Autant vous dire qu’il n’y aura peut être pas qu’une personne qui voudra votre peau. Chouette non ?

Une note importante : A partir du 8 juillet prochain, une mise à jour gratuite permettra de partager cette aventure jusqu’à 7 joueurs en ligne qui regarderont votre partie et pourront voter pour les décisions à prendre. De quoi s’alléger d’un poids ! Il est possible d’y jouer en collaboration également, avec un joueur par personnage. Un peu comme quand on se passait la manette entre nous à l’époque.

Une nouveauté avec The Quarry : le jeu vous propose un mode Cinéma, si vous souhaitez regarder l’aventure comme un film popcorn et boisson à la main. Ce mode permet de suivre l’histoire sans jouer : vous n’intervenez pas dans son déroulement.

Pourquoi regarder un jeu me direz-vous, n’est ce pas ? Et bien, quand on découvre que le jeu n’a pas moins de 186 fins différentes possibles, on se dit que découvrir l’histoire sous un différent angle sans avoir à refaire le jeu, c’est plutôt pas mal. Il va donc falloir bien réfléchir à vos choix lorsque vous jouerez à The Quarry…

Pour les plus masos d’entre nous, le jeu est deja disponible un peu partout : Playstation, Xbox, PC, pour 69,99€ consoles et 59,99€ PC.