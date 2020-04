Des confinés reproduisent des tableaux célèbres avec les moyens du bord

Prête pour ta dose quotidienne de créativité née de l’ennui des gens pendant le confinement ? Laisse-moi te parler de ma dernière découverte sur Instagram, aussi drôle qu’elle est impressionnante.

Ce sont 4 colocataires islandais qui ont eu une idée de génie : reproduire des tableaux célèbres avec les moyens du bord pendant le confinement.

Vermeer, Magritte, Van Gogh, tous les grands classiques de la peinture y passent, et c’est aussi impressionnant que marrant vu les accessoires qu’ils utilisent pour recréer ces tableaux.

Ça se passe sur le compte @CovidClassics que je t’invite bien évidemment à suivre de ce pas !

A post shared by Covid Classics (@covidclassics) on Mar 27, 2020 at 7:35pm PDT

A post shared by Covid Classics (@covidclassics) on Mar 23, 2020 at 7:16pm PDT

A post shared by Covid Classics (@covidclassics) on Mar 25, 2020 at 7:47pm PDT

A post shared by Covid Classics (@covidclassics) on Mar 22, 2020 at 4:20pm PDT

Mais les Islandais ne sont pas les seuls à se lancer dans l’exercice : de nombreux internautes, photographes ou non, se mettent à leur tour à reproduire des œuvres mondialement connues avec ce qui les entoure pendant le confinement.

Le compte Insta @mamieboude a par exemple recréé la mythique peinture de la chapelle Sixtine de façon minimaliste :

A post shared by Lisalou & Guillaume (@mamieboude) on Mar 29, 2020 at 11:11am PDT

Le Getty Museum de Los Angeles quant à lui a mis ses abonnés à contribution en leur proposant ce challenge sur Twitter. De quoi booster la créativité de ceux qui s’ennuient !

The Virgin, Saint Elizabeth, and the Infants John the Baptist and Christ, but now with more unicorns…https://t.co/EUDgg7362Y pic.twitter.com/uSqoPFGF2d

— Getty (@GettyMuseum) March 26, 2020